7.500 euro voor tip die leidt naar daders van gewelddadige overval in De Goorn

DE GOORN - Beschoten, mishandeld en toegetakeld met een breekijzer 'voor een klein beetje klotegeld'. Er is zojuist in het tv-programma Opsporing Verzocht een beloning van 7.500 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de aanhouding van de daders van de gewelddadige woningoverval van 7 op 8 augustus dit jaar in De Goorn.

"Ik kreeg heel veel klappen met het breekijzer tegen mijn schouder en werd in mijn gezicht getrapt. Ze riepen dat ze geld wilden." Er ontstond een worsteling en een van de overvallers schiet zelfs met een vuurwapen gericht op het hoofd van het slachtoffer. De politie zegt dat het slachtoffer net op tijd zijn hoofd draaide en dus niet geraakt werd. Daarna heeft de veehandelaar gezegd waar de daders wat geld konden vinden.

Het 69-jarige slachtoffer: "Ik maakte mij enorm zorgen over mijn vrouw. Ik wist niet waar ze op dat moment was. Zij liep in het land en zij maakte zich zorgen om mij want zij hoorde hier in huis schoten, dus zij dacht dat ze me hadden omgelegd."

Op de vlucht in nachthemd

Want terwijl de man beneden werd mishandeld, moest zijn echtgenote in haar nachthemd mee naar buiten. Daar moest ze een tas uit haar auto pakken en de inhoud hiervan afstaan aan de daders. Hoewel ze daarna weet te ontkomen en het weiland in kan vluchten wordt ze gepakt en met geweld mee teruggenomen naar het huis.

Uiteindelijk gaat het vijftal er met een klein geldbedrag en de telefoons van het echtpaar vandoor. De groep is gevlucht in een auto in de richting van Berkhout en Hoorn. De politie denkt dat de daders mogelijk bekend zijn in deze omgeving.

