Bewoner De Goorn gewond na gewelddadige en gewapende woningoverval

Tegen één van de bewoners is geweld gebruikt, waardoor het slachtoffer gewond raakte. Er werd een ambulance opgeroepen voor de twee bewoners. Daarnaast krijgen zij slachtofferhulp aangeboden.

De daders namen volgens de politie enkele goederen mee en verdwenen rond 3.10 uur in een personenauto in de richting van Berkhout. Meerdere eenheden hebben daarop de omgeving afgezet, in de hoop de daders te kunnen vinden. Dat is niet gelukt.

De politie zoekt nog getuigen van de overval.