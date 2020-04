VIDEO: Man probeert geldkistje tulpenkraam De Goorn open te breken

Het kraampje van Pronk staat in deze van het jaar steevast naast z'n woning, tegenover het kerkgebouw van Parochie De Goorn. "Om de mensen in het dorp blij te maken", legt Pronk uit waarom hij zijn tulpen vanuit het onbeheerde stalletje aanbiedt.

Meestal gaat het goed, maar af en toe komt er iemand langs die misbruik maakt van de zelfbediening. Zo ook afgelopen weekend, toen iemand 150 tulpen meenam zonder te betalen.

150 tulpen

"Drie pakken van vijftig tulpen", vertelt Pronk. Die pakken kosten 7,50 euro per stuk, dus de waarde van die buit bedraagt 22,50 euro. "Daar gaat het me niet om", zegt Pronk over de schadepost. "Maar dat iemand dit in z'n hoofd durft te halen..."

Bij het terugkijken van de camerabeelden bleek het kenteken van de auto van de dief te zijn vastgelegd. "We hebben de politie ingeschakeld", verzekert Pronk.

Schroevendraaier

Gisteren was het opnieuw raak: terwijl Pronks zus een paar meter verderop in de woonkamer zat, hield een scooterrijder met een helm op z'n hoofd halt bij het kraampje. Op camerabeelden is te zien dat hij naar het kraampje loopt en begint te wrikken. "Het lijkt alsof 'ie een schroevendraaier heeft gebruikt."

De dief is niet in zijn opzet geslaagd, vertelt Pronk. De kweker vermoedt dat hij is gevlucht toen iemand hem bezig zag. "Er fietste op dat moment een vrouw langs, die mij later heeft vertelt wat zij heeft gezien." Het geldkistje meenemen, was geen optie. "Dat zit vastgeschroefd aan het kraampje."