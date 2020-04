West-Friesland Drukker dan ooit bij stalletjes langs de weg door coronacrisis

WEST-FRIESLAND - Stalletjes langs de weg zitten flink in de lift. De afgelopen tijd komen er steeds meer bij, en bovendien wordt er ook meer verkocht dan ooit. "Normaal heb ik misschien tien klanten, gisteren 220", vertelt Mats Boots uit Hem, die tulpen verkoopt.

Veel boeren doen het niet per se uit weelde. Het is soms nog de enige manier om in tijdens de coronacrisis iets te verdienen aan vooral bloemen, maar ook etenswaar. "We zien om ons heen dat boeren en telers het ontzettend moeilijk hebben, omdat ze het niet kunnen verkopen, dus we helpen allemaal", legt Nelleke de Boer uit.



En de vrouw uit Hoorn kan het weten. Ze is één van de beheerders van de Facebookpagina 'West-Friese Verkoop stalletjes langs de weg'. In twee weken explodeerde de pagina van vijfhonderd leden, naar inmiddels vijftienduizend mensen. "Dat hadden we helemaal niet verwacht."

Quote "De gunfactor is groot en mensen maken er een uitje van" Mats Boots, tulpenteler

Mats Boots is tulpenteler, maar heeft het niet zo zwaar als zijn collega's. "Natuurlijk gaat het minder, maar wij zijn geen broeierij. Ik verkoop bakken in de vorm van harten waarin je zelf de tulpen kunt laten groeien. En daar zijn we uniek mee." Een verklaring voor de drukte heeft hij wel. "De gunfactor is heel groot en mensen maken er een uitje van om langs de stalletjes te rijden." Jurre Koopman uit Venhuizen bevestigt dat verhaal: bij zorgboerderij 't Radje hebben ze het ook veel drukker. Bij het stalletje aan de weg, maar ook in hun winkel waar volop streekproducten te koop zijn. "We hebben veel meer klanten. Mensen zoeken ook alternatieven voor drukke supermarkten." Mensen komen van ver Op de Facebookpagina is te zien dat veel mensen er inderdaad inderdaad een rit door de regio van maken en hun vondsten delen. "Dat je bij de ene boer vlees kan kopen, bij de ander jam. Je moet er misschien wel voor naar een ander dorp, dat is juist mooi", legt paginabeheerder Nelleke uit. Tulpenteler Boots vult aan: "Alkmaar, Amsterdam, Purmerend. Die komen speciaal hiervoor. Die zagen het op internet en zeggen: 'we vinden het zo leuk'. Vanuit Amsterdam komen ze hier naartoe."