Nog volop producten verkocht langs de weg: "Lekkerder dan in de winkel"

WEST-FRIESLAND - Je ziet ze nog wel eens langs de weg zien staan: van die stalletjes waar je allerlei verschillende dingen kunt kopen. Van versproducten tot prullaria. En denk maar niet dat dit in West-Friesland een aflopende zaak is, want er wordt daar nog volop langs de weg verkocht.

Bij een stalletje in Andijk komen twee campingbezoekers groente en fruit kopen. "Dat doen we iedere dag. De tomaten zijn fantastisch, net als de pruimen. Geweldig, super", zegt één van hen. Deze mensen laten zich niet verleiden door de supermarkt. "Dit is biologisch en kost maar een paar centen. Moet je kijken wat die man vraagt. Dat is niet normaal, zo weinig."



Betere kwaliteit dan in winkels

We maken een rondje door een deel van West-Friesland en komen genoeg tegen om de auto mee vol te gooien. Eieren, appels, bloemkolen, bramen, honing, aardappels, pompoenen en nog veel meer. Je zou kunnen denken dat de supermarkten roet in het eten gooien voor deze stalletjes, maar volgens Simon Buis - die al dertig jaar aan huis in Hoogkarspel pruimen verkoopt - is het tegendeel waar. "De kwaliteit aan de weg is hoger. Als wij de pruimen wel eens zien in de winkels, zijn ze nog soms zo groen als gras. Dan koop je die niet meer."

Piet van Diepen is fruitteler in Westwoud. Zijn bedrijf levert appels en peren aan de veiling. Maar ook hij verkoopt nog met een stalletje aan de weg. "Dat levert meer op dan op de veiling. En het is leuk om met mensen te praten die hier komen kopen."



Je wordt er niet rijk van

Maar waarom verkopen mensen eigenlijk producten langs de weg? Het blijken over het algemeen vaak tuinhobbyisten te zijn. En rijk word je er ook niet van. "Nee, zeker niet. Ik ben eigenlijk elektriciën. Daar kan ik meer mee verdienen dan met pruimen", vertelt Simon Buis. "Maar met dat werk moet ik steeds fietsen. En ik ben al een tijdje gepensioneerd en alle dagen fietsen vind ik dus niks. Dan zit ik liever tussen de bomen."