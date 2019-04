Geldkistje en kluis gestolen van judovereniging Hippolytushoef

HIPPOLYTUSHOEF - Bij judovereniging Asahi-San aan de Butterhoek in Hippolytushoef zijn afgelopen nacht een geldkistje en een kluis gestolen. Dat schrijft mediapartner Noordkopnieuws. Het bestuur heeft aangifte gedaan en er worden extra beveiligingsmaatregelen getroffen om herhaling te voorkomen.

Een of meerdere inbrekers konden binnenkomen via een nooddeur die open stond. Binnen is een ruit ingegooid om toegang te krijgen tot de kantine. Het bestuur vermoedt dat de daad is gedaan door bekenden van de club, omdat er gericht gezocht werd.

Volgens Noordkopnieuws werd niet zo lang geleden de voordeur van de club vervangen, omdat er illegaal gekopieerden sleutels in omloop waren. Het bestuur van de judovereniging gaat nu extra beveiligingsmaatregelen nemen, zoals het plaatsen van camera's. Ook wordt het hekwerk rondom het pand vernieuwd.