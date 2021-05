Vrouw in haar hals geschoten bij woningoverval, 15.000 euro voor gouden tip

De politie is op zoek naar drie mannen die verdacht worden van een gewapende woningoverval in Avenhorn. Er wordt 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. De bewoners raken bij de overval aan Het Veer in de nacht van 6 op 7 januari dit jaar ernstig gewond. De bewoonster werd door een schot in haar hals geraakt. "Het was één bloedmassa, het was verschrikkelijk."

Het slachtoffer doet anoniem voor camera aan de politie haar verhaal. "Ik word wakker van herrie en ga naar beneden en zie gewoon wildvreemde gasten in huis. En ik tref hem (echtgenote red.) aan onder het bloed, dan gaat er toch wel een adrenalineshock door je heen", zegt de bewoonster. Ook op haar wordt een pistool gericht. "Hij duwt hem in je strot en schiet hem af tot je tegen een koof aan komt, ik had het niet eens in de gaten! Het was één bloedmassa, het was verschrikkelijk."

De twee bewoners raken ernstig gewond. De drie mannen zijn vervolgens gevlucht. Geëmotioneerd uit de vrouw haar verbazing. "Zoveel bloed, zoveel ellende. En waarvoor? Voor een paar honderd euro, een pakje sigaretten en een aansteker en een autosleutel en that's it".

Vluchtauto

Na de overval zijn de daders vanaf Het Veer weggevlucht naar de N194. De mogelijke vluchtauto is op camerabeelden te zien. Tijdens de worsteling heeft de bewoner één van de daders hard in zijn vinger gebeten. De man moet letsel hebben overgehouden aan zijn vingers. De drie verdachten zijn tussen de 20 en 25 jaar.

"Het is voor de slachtoffers heel heftig, ze hebben voor hun leven moeten vechten", zegt politiewoordvoerder José van Dijk. "We hopen echt dat er mensen uit de omgeving van de daders iets gehoord of gezien hebben en met waardevolle informatie kunnen komen."