Buurt geschrokken na woningoverval: "Je gaat ook over je eigen veiligheid nadenken"

AVENHORN - Alsof er niets gebeurd is, zo oogt het twaalf uur na de woningoverval in Avenhorn. Linten zijn weg, geen politieauto of agent meer te zien. Het is stil op straat. Maar achter de voordeuren aan Het Veer is de overval het gesprek van de dag. De buurt is geschrokken en zag een overval in de altijd zo rustige straat zeker niet aankomen.

"Toen er gisteren opeens ambulances en politieauto's onder ons slaapkamerraam stonden, zijn we wel wakker geschrokken", vertelt een buurvrouw die liever anoniem wil blijven. Vannacht rond 01.45 werd de overval gepleegd op de woning vlak naast hen. Drie mannen bedreigden de bewoners van het huis en eisten geld. Na een worsteling zijn de overvallers ervandoor gegaan met een portemonnee en autosleutels. De twee bewoners lieten ze gewond achter.

"Wij kennen de buren goed dus wij zijn vanmiddag even langs geweest om te vragen hoe het met ze is, naast dat ze wat letsel hebben overgehouden zijn ze vooral erg geschrokken", laat dezelfde buurvrouw weten. "Het is onzettend erg dat zoiets ergs is gebeurd, je gaat ook over je eigen veiligheid nadenken. Moeten we misschien camera's gaan installeren?"

Veiligheid in de straat

Een buurvrouw verderop laat weten dat ze er niet wakker van geworden is, maar het wel heel heftig vindt wat er is gebeurd. "Zoiets verwacht je niet, waarom doen ze dat?" Ook haar zet dit aan het denken. "Waarom bij hun wel en bij mij niet?", zegt ze. Toch voelt ze zich nog wel veilig en zegt ze nuchter: "Als je 's avonds gewoon je ramen en deuren sluit en een lampje aan laat dan is er niet zo veel aan de hand."