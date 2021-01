Twee bewoners gewond bij woningoverval in Avenhorn, politie zoekt getuigen

Rond 01.45 uur lagen de bewoners van de woning te slapen. Plotseling werden zij wakker van geluiden in hun woning. In de woning blijken drie mannen binnen te zijn gekomen. Zij bedreigden de bewoners en eisten geld. Het komt tot een worsteling waarbij de twee slachtoffers gewond raken. De overvallers zijn er vervolgens vandoor gegaan en namen een portemonnee en autosleutels mee.

De politie zette een groot deel van de straat af met lint. De bewoners zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met ze gaat is niet bekend.



Over de daders is nog niets duidelijk. Forensische opsporing zal een uitgebreid onderzoek starten om een beter beeld te krijgen van wat er precies is gebeurd. De politie is zoekt naar getuigen.