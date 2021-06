Berkhouter (72) door geweld om het leven gekomen

De 72-jarige man die gister dood in zijn woning aan het Oosteinde in Berkhout is gevonden, is door een misdrijf om het leven gekomen. De politie doet nu onderzoek naar wat er precies is gebeurd en is op zoek naar een specifieke getuige.

Chantal Bos / NH Nieuws

Het slachtoffer werd gistermiddag door een buurman en een vriend gevonden in zijn woning. Daarna is gelijk de politie gealarmeerd die de woning hermetisch heeft afgesloten en nu onderzoekt wat er zich allemaal in het huis heeft afgespeeld. Gister meldden mensen dichtbij de familie al aan NH Nieuws dat het zou gaan om een woningoverval. "Ik begreep van de buren dat hij geslagen zou zijn met een knuppel." Maar de politie kan daar nu nog niks over zeggen. Wel is de politie op zoek naar een specifieke getuige. In de nacht van zondag op maandag zou rond 3.00 uur een donkerkleurige auto over het Oosteinde zijn gereden. Deze bestuurder zou mogelijk belangrijke informatie hebben. Geliefd De overleden man was zeer geliefd in het dorp. "Hij was een bekende in Berkhout, waar hij al heel lang woonde. Tot zo'n 10 jaar geleden had hij een benzinepomp voor zijn huis, daar kenden veel mensen hem van. Hij was gepensioneerd en gek op autocross", vertelt buurman Koops gister aan NH Nieuws. Ook vanmorgen sprak onze verslaggever Chantal Bos nog buurtbewoners. Iedereen is aangeslagen. Zo zou het slachtoffer ook nog een gehandicapte zoon achterlaten, die beschermd woont in Hoorn.

Buurtbewoners zijn gechrokken - NH Nieuws