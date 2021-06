Vermoedelijk omgebrachte Berkhouter was 'geliefde buurman'

In een woning aan het Oosteinde in Berkhout is een dode man gevonden. Dat bevestigt een woordvoerder aan NH Nieuws. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan. De man, die volgens buurtbewoners zeer geliefd en bekend was in Berkhout, is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf.

Een bekende van de familie vertelt aan NH Nieuws-verslaggever Chantal Bos dat een buurman en een vriend van hem de bewoner rond 15.00 uur vonden. Hij lag op de keukenvloer. Gisteravond was hij nog bij camping 't Venhop met zijn (aangetrouwde) kleinkinderen. Volgens omwonenden was hij een 'geliefde buurman'.

Op dit moment staat er een grote vrachtwagen met hekken om de omgeving rondom het huis af te zetten, aldus verslaggever Chantal Bos. Het lijkt erop dat het glas van de voordeur is stukgeslagen, melden getuigen. De politie is op zoek naar getuigen 'die iets verdachts hebben gezien' in de omgeving.

"Ik ben er kapot van"

Een aantal huizen verderop woont een meneer Koops, die het slachtoffer al zo'n dertig jaar kent. Toen hij vanmiddag thuiskwam, zag hij dat het huis met linten werd afgezet. "Ik ben er kapot van", vertelt Koops. "Eerst dacht ik dat hij misschien zichzelf wat had aangedaan. Een paar weken geleden is zijn vriendin overleden, waar hij zo'n twee tot drie jaar mee samen was. Ze had corona en was genezen verklaard, maar kwam noodlottig ten val van de trap af."

Koops heeft bedrijf in aanhangwagens en sleutelde vaak samen met het slachtoffer achter in zijn schuur op de autobrug. "Hij was een bekende in Berkhout, waar hij al heel lang woonde. Tot zo'n 10 jaar geleden had hij een bezinepomp voor zijn huis, daar kenden veel mensen hem van. Hij was gepensioneerd en gek op autocross", vertelt Koops.



De man zou slachtoffer zijn geworden van een woningoverval, melden mensen dichtbij de familie aan NH Nieuws. Volgens Koops moet het afgelopen nacht al zijn gebeurd. "Ik begreep van de buren dat hij geslagen zou zijn met een knuppel." De politie kan dit scenario niet bevestigen. Het onderzoek loopt nog.