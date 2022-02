Nieuwe verdachte (25) gelinkt aan gewelddadige overvallen Noord-Scharwoude en De Goorn

De man die maandagavond door een groot arrestatieteam uit een woning in Obdam is gehaald is volgens de politie zeer waarschijnlijk betrokken bij de zeer gewelddadige overvallen op woningen in Noord-Scharwoude, De Goorn en die op een tankstation in Nieuwe Niedorp, waarbij meerdere gewonden vielen. Mogelijk volgen er meer arrestaties.

Buurtbewoners kijken toe hoe de politie naar sporen zoekt bij de woning Noord-Scharwoude - NH Nieuws / Carolien Hensbergen

Dit meldt de politie. Gisteren werd bekend dat een Koggenlander de vierde verdachte is in het onderzoek naar een serie overvallen in de regio Alkmaar en Hoorn. Op Snapchat circuleren video's van de aanhouding. In Noord-Scharwoude wordt de Oranjestraat op 22 juli vorig jaar opgeschrikt: een groep mannen schiet een bewoner neer en bindt een buurman vast. Het neergeschoten slachtoffer rende bloedend over straat. Het had zeer grote impact in het dorp.

"We zijn gewoon in shock. We snappen niet wat de overvallers hier te zoeken hadden", zegt een vrouw die eerste hulp verleende. Van die overval zijn ook camerabeelden uitgezonden bij Opsporing Verzocht. De woningoverval in De Goorn was op 8 augustus 2020: de bewoners werden toegetakeld met een breekijzer. "Ik kreeg heel veel klappen tegen mijn schouder en werd in mijn gezicht getrapt. Ze riepen dat ze geld wilden", aldus een slachtoffer daarover. Er ontstond een worsteling en een van de overvallers schiet zelfs met een vuurwapen gericht op het hoofd van het slachtoffer. De derde overval waaraan de 25-jarige door de politie wordt gelinkt is die op een tankstation in Nieuwe Niedorp op 9 augustus 2020. Overvalbende Noord-Holland Dit bleek al eerder uit berichtgeving van de politie: zij vermoeden dat er een deels regionale overvalbende, mogelijk in wisselde samenstellingen, delicten pleegt in Noord-Holland. De recherche doet verder onderzoek naar de rol van de verdachte in deze verschillende zaken. Aankomende donderdag wordt de verdachte voorgeleid bij de rechter-commissaris. Deze zal dan een beslissing nemen over zijn voorlopige hechtenis. Maandag komt een Alkmaarder (27) voor de rechter. Daarnaast zijn een Rotterdammer en man uit Noord-Scharwoude al opgepakt. Zij worden in ieder geval gelinkt aan de dodelijke overval op Berkhouter Sjaak Groot. De politie sluit nog meer arrestaties niet uit.