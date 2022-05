'West-Fries (30) die zelfmoord pleegde had rol bij beroving Berkhouter Sjaak'

Dit zeggen bronnen die het dossier kennen tegen NH Nieuws. Zijn mogelijke betrokkenheid zou onder meer blijken uit telefoongegevens van de man, die zichzelf thuis van het leven beroofde met een pistool.

Tijdens het sporenonderzoek naar die zelfdoding van eind juni 2021 kwam de politie verdachten van de fatale overval op Sjaak op 14 juni op het spoor. Dit meldde NH Nieuws drie maanden geleden al. Toen was nog niet zeker of de dode man mogelijk ook enige betrokkenheid had bij de overval op de zeventiger in Berkhout.

Meer verdachten

De afgelopen maanden zijn in die zaak verder nog mannen uit Rotterdam (37), Opmeer (29), Obdam (25), Noord-Scharwoude (28) en Alkmaar (28) gearresteerd. Sommigen zouden ook betrokken zijn bij andere gewelddadige overvallen in de regio.

Die Alkmaarder, genaamd D. M., werd op de avond van 2 november vorig jaar als eerste door een groot arrestatieteam uit zijn huis getrokken, vlak na een uitzending van Opsporing Verzocht, waarin aandacht werd gevraagd voor de zaak.

Vandaag moest hij voor de tweede keer voor de rechter komen. Vanwege een vergissing met het vervoer vanuit het huis van bewaring in Rotterdam was hij niet in de rechtbank in zijn thuisstad aanwezig: zijn advocaat Geertjan van Oosten wel.

Alkmaarder wil naar huis

Die stelt dat zijn cliënt inmiddels lang genoeg vastzit en wil dat hij eventueel onder voorwaarden vrijkomt. D. M. zegt niet in de woning te zijn geweest tijdens het dodelijke schot. Hij verklaart dat hij wel met zijn compagnons wilde inbreken voor een kluis, maar omdat ze 'met een enorm kabaal de deur openbraken', zou hij er nog voor de moord vandoor zijn gegaan.

Inmiddels zou er via Team Criminele Inlichtingen ook informatie bij de politie zijn binnengekomen over wie het schot heeft gelost en dus daadwerkelijk verantwoordelijk is voor de dood van de geliefde Berkhouter. Volgens Van Oosten is dit in ieder geval niet zijn cliënt.

De officier van justitie twijfelt aan het verhaal van D. M., mede omdat de Alkmaarder volgens haar twijfelachtig heeft verklaard over onder meer contact met de medeverdachten en zijn alibi. Zij wil dat hij wordt onderzocht door een psycholoog en psychiater.

'Overleden verdachte'

Over de zelfdoding van de West-Friese medeverdachte heeft advocaat Van Oosten vanmiddag in de rechtszaal ook vraagtekens. In het politiedossier zou telkens gesproken worden met de termen 'waarschijnlijk' of 'naar hoge waarschijnlijkheid' met betrekking tot de suïcide. "Wat als er iets anders is gebeurd?", aldus de advocaat.

De overleden West-Fries (30) zou, volgens de bronnen rondom het onderzoek, op de avond van de moord op Sjaak niet aanwezig zijn geweest in Berkhout. Hij zou voornamelijk een rol hebben gehad in de aanloop naar de overval.

Tijdens de tussentijdse zittingen afgelopen maanden werd door de rechtbank wel gesproken over een 'overleden verdachte', maar het Openbaar Ministerie stelt desgevraagd dat in algemene zin geldt dat 'iemand die is overleden geen verdachte is in een strafrechtelijk onderzoek'.

Mogelijk meer arrestaties

Omdat de zaak nog loopt, kan het OM verder niet inhoudelijk ingaan op vragen over de mogelijke betrokkenheid van de dode West-Fries bij de fatale overval op Sjaak Groot. Wel meldde de officier dat er mogelijk nog één of twee arrestaties worden verricht."Maar het is niet zo dat er nu nog een groep actief is."

De rechter beslist nog of Alkmaarder D. M. het onderzoek in vrijheid mag afwachten. Dat nieuws vindt u morgen bij NH Nieuws. Halverwege volgend jaar wordt de inhoudelijke rechtszaak over de overval verwacht.