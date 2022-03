Zesde aanhouding in moordzaak Berkhouter Sjaak Groot: een overzicht

De ontwikkelingen in het onderzoek naar de moord op Berkhouter Sjaak Groot (72) volgen elkaar snel op. Inmiddels zijn zes verdachten in beeld die mogelijk ook onderdeel uitmaken van een bende die gewelddadige overvallen heeft gepleegd in de regio tussen Alkmaar en Hoorn.

Het blijkt hetzelfde wapen te zijn geweest waarmee Sjaak om het leven is gebracht en wordt uitgebreid onderzocht. De vader van de man die zichzelf om het leven heeft gebracht, zei eerder tegen NH Nieuws dat hem niet is verteld hoe zijn zoon aan het wapen kwam en dat het gelinkt werd aan de dood van Sjaak Groot.

Pas veel later blijkt dat de zaak al twee weken na de dood van Sjaak Groot aan het rollen is gebracht. In een West-Fries dorpje, slechts een paar kilometer verderop, maakt een 30-jarige man een einde aan zijn leven. Het wapen waarmee hij zichzelf doodschiet, wordt onderzocht door de recherche.

De dood van de man die in het dorp bekend stond als 'ome Sjaak' zorgt voor ontzetting in Berkhout. Er wordt gelijk grootschalig onderzoek gestart en een beloning van 15.000 euro uitgeloofd.

Terug naar die fatale nacht van 14 juni 2021. De groep overvallers zou volgens verklaringen bij elkaar gekomen zijn in een loods in Hoogwoud. Daar wordt besloten om in te breken bij Sjaak Groot. Hij zou niet thuis zijn en in de woning zou zich een kluis bevinden.

Eerste arrestatie

Op 2 november doet politie opnieuw een oproep in het tv-programma Opsporing Verzocht. Vrijwel gelijktijdig stormt een arrestatieteam een flat in de Alkmaarse wijk Overdie binnen. Ze zijn op zoek naar de 27-jarige D.M.

Buren van de Alkmaarder vertellen een dag later daarover aan NH Nieuws dat ze 'nog nooit zoiets hebben gezien'. "Ze kwamen van alle kanten, met wapens, bivakmutsen, honden en alles." Een succesactie: de verdachte Alkmaarder wordt gearresteerd. "Er stonden zeker twaalf auto's met geblindeerde ramen aan de zijkant van de flat en ze zijn tot diep in de nacht bezig geweest met onderzoek", aldus een buurman.

Verdachte ontkent doodschieten

Tijdens een eerste tussentijdse zitting, in februari van dit jaar, zegt D.M. dat hij ervandoor is gegaan, nog voor er werd geschoten. "Hij vond de kans dat ze werden betrapt te groot", aldus zijn advocaat Geertjan van Oosten.

In de tussentijd zijn ook een man uit Noord-Scharwoude en een ook de 37-jarige Rotterdammer R.M. opgepakt. Die laatste komt in half maart voor het eerst voor de rechter, maar ontkent alle betrokkenheid bij de overval. "Ik heb niets met deze zaak te maken", aldus R.M. Maar volgens de officier van justitie blijkt uit appgesprekken en verklaringen van medeverdachten iets heel anders.

App-gesprekken

Volgens de officier werd er met de anderen gesproken over de overval. Zo werd veelvuldig het woord 'tori' gebruikt. Dat is straattaal voor het plegen van een overval. Maar volgens M. gebruikte hij het woord in een andere context.

Daarnaast blijkt uit zijn telefoonsignaal dat M. die avond in Hoogwoud was, de plek waar de groep in een loods bij elkaar was gekomen vlak voor de overval. Zelf zegt hij niet meer te weten wat hij die avond deed, maar dat hij niet in de loods of bij de overval is geweest.

Teller verdachten loopt op

Tijdens de zitting blijkt ook dat er meer verdachten zijn: vijf in totaal. Eén van hen is in de tussentijd overleden. En vandaag kwam er dus nog een zesde verdachte bij. Een 29-jarige man uit Opmeer werd aangehouden in een woning in Obdam.