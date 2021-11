Vijftien tips over bende gewelddadige overvallers: mogelijk link andere berovingen

Er zijn tot nu toe vijftien tips binnengekomen na de uitzending van Opsporing Verzocht gisteravond over de bende gewelddadige overvallers in de regio. Ze worden inmiddels verdacht van zeker zes berovingen . Maar er wordt niet uitgesloten dat de groep voor meer zaken verantwoordelijk is.

"We zij nu aan het kijken naar andere overvallen met een vergelijkbare werkwijze, om te kijken of er een link is met deze groep", vertelt politiewoordvoerder Willem Geijtenbeek aan NH Nieuws.

Slachtoffers neergeschoten

Volgens de politie is de groep in wisselende samenstelling actief in de regio tussen Alkmaar en Hoorn. Geweld wordt niet geschuwd. Zo kregen meerdere slachtoffers harde klappen en werden zelfs neergeschoten. De 72-jarige Berkhouter Sjaak Groot overleed zelfs na een worsteling met de overvallers.

In die zaak werd vorige week een 27-jarige Alkmaarder aangehouden. "Hij zit nog steeds vast. We onderzoeken nog of hij betrokken is bij andere overvallen", aldus de politiewoordvoerder.

Voor de verschillende overvallen loofde justitie al geld uit, waardoor de totale beloning in deze zaken nu op 65.000 euro staat. "We zijn blij met de tips die we al hebben gehad. Maar meer tips zijn altijd welkom."

Daders wonen mogelijk in de buurt

De politie vermoedt dat de daders mogelijk uit de omgeving komen, waar ook de overvallen zijn geweest. Dus tussen Alkmaar en Hoorn. "Het is opvallend dat ze naar plekken gaan waar ze denken dat er contant geld te halen is. Dat is niet iets wat je zomaar bedenkt. Dus ze lijken op één of andere manier kennis te hebben van de regio", aldus Geijtenbeek.

Bekijk hieronder de uitzending met daarin de beelden van de daders van de overvallen op de huizen in Noord-Scharwoude en Heerhugowaard.