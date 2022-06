Jaar na dood Berkhouter Sjaak (72) blikt vriend terug: "Had ik maar naar mijn hond geluisterd"

Bij een huis aan het Oosteinde in Berkhout houdt de aangelijnde herder van Ronald op met lopen. Ze wil het pad op en trekt aan de riem. "Nee Skeet, kom maar. Sjaak is er niet meer", zegt het baasje tegen zijn hond. Ruim een jaar geleden sloeg het noodlot toe voor zijn vriend en dorpsgenoot Sjaak Groot (72). Hij wordt neergeschoten door een bende overvallers. Inmiddels is zijn huis door nieuwe mensen bewoond en dat is voor Ronald moeilijk te bevatten.

Het is de middag van 14 juni vorig jaar als Sjaak dood op de grond van zijn woning wordt gevonden door een buurman. Hij is omringd door glas en ligt er vermoedelijk al een halve dag. Rond 03.00 uur is de geliefde Berkhouter namelijk overvallen en neergeschoten.

Volgens justitie is Sjaak één van de slachtoffers van een bende overvallers die in 2020 en 2021 huishoudt bij vaak oudere mensen rondom Hoorn en Alkmaar. Elke keer werd fors geweld gebruikt en lijken de daders het vermoeden te hebben dat er veel geld aanwezig is, bij Sjaak zou het gaan om een kluis.

"Als je Sjaak kende, wist je dat hij geen kluis had", aldus vriend en dorpsgenoot Ronald. We staan voor het huis, waar hij vaak over de vloer kwam. Of eigenlijk in de schuur achter zijn woning.

'Sjaak was pittig mannetje'

Daar klusten ze wat, aan auto's en dergelijke. "Het was een pittig mannetje wel. Hij liet de kaas niet van z'n brood vreten. En handig. Heel erg handig. We kenden elkaar al sinds '87, toen hij met zijn vrouw hier een tankstation had."

Het feit dat de 72-jarige Berkhouter, die na het overlijden van zijn partner alleen woonde, daar uren op de grond lag, zit Ronald een jaar later nog steeds niet lekker. "Had ik maar geluisterd naar mijn hond. Die wilde die ochtend al bij hem het terrein op rennen, maar ik dacht dat hij weg was, of nog sliep."

