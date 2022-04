Opmeerder langer vast in moordzaak naar Sjaak Groot

De Opmeerder die eind maart werd aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van Sjaak Groot (72) blijft zeker drie maanden langer in voorarrest. De Berkhouter werd juni vorig jaar doodgeschoten tijdens een worsteling in zijn woning met een groep overvallers.

De 29-jarige man uit Opmeer is de zesde verdachte in het onderzoek. Volgens justitie kwam de groep op de avond van de woningoverval bij elkaar in een loods in Hoogwoud, waar werd besloten om in te breken bij Sjaak Groot. Hij zou niet thuis zijn en in de woning zou zich een kluis bevinden.

De inbrekers maken veel geluid en worden door Sjaak betrapt. Als hij zich verzet, wordt hij neergeschoten. De Berkhouter probeert nog 112 te bellen, maar overlijdt met de telefoon nog in z'n hand. De groep mannen slaat daarna op de vlucht.

Overvallersbende

Vijf verdachten zitten nog steeds vast, de zesde is in de tussentijd overleden. Het openbaar ministerie liet eerder al weten dat het onderzoek nog in volle gang is. Want behalve de overval in Berkhout zou de groep in wisselende samenstellingen verantwoordelijk zijn voor nog eens vijf andere gewelddadige berovingen tussen Alkmaar en Hoorn. Meer arrestaties worden dan ook niet uitgesloten.

Lees hier ook een uitgebreid overzicht van de zaak rondom het onderzoek naar de bende overvallers.