Gewelddadige groep pleegde mogelijk zes overvallen en schoot meerdere onschuldige mensen neer

De daders die de politie linkt aan de dodelijke overval op Berkhouter Sjaak Groot (72), de gewelddadige woningoverval op de familie Hemke in Heerhugowaard en het neerschieten van een bewoner van een huis in Noord-Scharwoude, worden verdacht van nóg drie overvallen. "Bewoners ontsnapten ternauwernood aan de dood", aldus de politie. In totaal wordt er 65.000 euro uitgeloofd voor doorslaggevende tips.

Dat bleek vanavond in de uitzending van Opsporing Verzocht. De politie vermoedt dat de groep daders ook verantwoordelijk is voor overvallen op een woning in De Goorn vorig jaar op een veehandelaar, op een gezin in Avenhorn waarbij de bewoonster in haar hals werd geschoten en op een tankstation in Nieuwe Niedorp.

De mannen zijn gefilmd door bewakingscamera's na de overval van 14 juni op het huis aan de Oranjestraat in Noord-Scharwoude. Ook hoor je één van de daders praten: 'bro, bro, hé.' Daarnaast zijn ook hun vluchtauto's te zien op camera, óók de auto's die ze na de overval in Heerhugowaard gebruikten.

In nacht van 4 juni na de overval in Heerhugowaard zijn ze weggereden in een opvallende grijze sedan met iets zwarts op het dak. Vorige week was in Opsporing Verzocht ook de vluchtauto te zien van de overval op Sjaak Groot in Berkhout. Dit leverde ruim veertig tips op en er werd diezelfde avond een Alkmaarder (27) gearresteerd.

Grof geweld

De politie denkt dat deze groep in wisselende samenstelling betrokken is bij de hele reeks overvallen. Zij zien als overeenkomst dat er in de woningen mogelijk contant geld lag. Ook gebruiken ze grof geweld en dragen ze wapens zoals een koevoet en pistolen.

Zo is er iemand mishandeld met een breekijzer, koevoet en een strijkijzer, is een man in zijn borst geschoten en een vrouw in de hals, en miste een kogel op een haar na de veehandelaar in De Goorn. Berkhouter Sjaak overleed ook aan een schotwond.

Tekst gaat door onder het artikel.