Wéér camerabeelden en reconstructie gewelddadige overvalbende: "Wij hebben nog geluk gehad"

Het lichamelijke letsel dat haar man en zoon opliepen bij de overval in hun woning is genezen, maar de beelden spoken bij Francis Hemke uit Heerhugowaard nog altijd door het hoofd. Zolang de daders niet zijn gepakt die haar gezin begin juni 's nachts in hun slaap overvielen, "blijft het me bezig houden". Een reconstructie van de onopgeloste overval en de auto waarin de vermeende overvalbende er daarna vandoor gaat, zijn vanavond op tv te zien.

Deze vluchtauto van de daders is nooit teruggevonden, maar staat wel op beeld, vertelt Francis vandaag aan NH Nieuws. Op deze beelden van een bewakingscamera van de achterbuurman is vanavond te zien hoe de auto wegrijdt.

Na meer dan een uur het huis te hebben doorzocht en de bewoners gegijzeld te hebben gehouden, gaan de overvallers ervandoor in de auto van het gezin en een kleiner voertuig. De gestolen auto van de familie laten ze achter in de Dorpsstraat in Winkel.

Op 4 juni, tien dagen voor de fatale overval op Berkhouter Sjaak Groot , dringen vijf mannen de woning van de familie Hemke binnen. Het gezin runt een caravanstalling in het buitengebied van Heerhugowaard bij De Noord. De overvallers binden hun slachtoffers vast in bed en bedreigen Francis, haar man en haar zoon met wapens en een strijkijzer. Ze willen geld en doorzoeken het hele huis.

Slachtoffer Francis vertelt om 21.20 uur in het programma Opsporing Verzocht wat er gebeurde die nacht. "De daders waren jong", vertelde ze enkele dagen na de overval al aan NH Nieuws. "Ze droegen maskers, scholden ons uit en dreigden met een wapen. We werden vastgebonden in bed."

"Ik moet er niet aan denken wat er was gebeurd als wij ons niet hadden gedragen als een stel makke lammetjes"

Quote

De overval op de familie Hemke staat niet op zichzelf, denkt de politie. Mogelijk gaat het om dezelfde groep daders die verantwoordelijk is voor de woningoverval op 14 juni in Berkhout, die de 72-jarige bewoner met de dood moet bekopen. Vorige week bleek uit een reconstructie dat hij zich mogelijk moet hebben verzet tegen de daders en toen is doodgeschoten.

"'Wat vreselijk', dacht ik toen ik dat hoorde", zegt Francis daarover. "Ik moet er niet aan denken wat er was gebeurd als wij ons niet hadden gedragen als een stel makke lammetjes. Wij hebben misschien nog geluk gehad." Vlak na deze uitzending is een Alkmaarder (27) gearresteerd op verdenking van betrokkenheid.

Zijn rol wordt op dit moment onderzocht, maar er zijn sterke vermoedens dat hij onderdeel uitmaakt van een gewelddadige groep jongeren die in wisselende samenstellingen verantwoordelijk is voor de reeks overvallen in de regio tussen Alkmaar en Hoorn.

Wisselende dadersamenstelling

Het lijkt erop dat er overeenkomsten zijn tussen verschillende overvallen: zo gebruikten de daders in Berkhout en Heerhugowaard veel geweld en vermoedt de politie in beide gevallen dat er mogelijk is gedacht dat er cash geld te halen viel.

Maar ook in Noord-Scharwoude vond een soortgelijke overval plaats in een woning op 22 juli. Daarbij wordt geschoten en raakt een 51-jarige bewoner gewond. Naderhand wordt in de woning een wietplantage aangetroffen, wat mogelijk kan duiden op de aanwezigheid van cash geld.

In de uitzending van Opsporing Verzocht vanavond worden onder meer beelden van de vluchtauto getoond. Ook wordt er meer bekend over de overval in Noord-Scharwoude. "Het idee dat ze hier uit de buurt komen, beangstigt me", zegt Francis. "Ik hoop dat de auto wordt herkend en dat de daders nu snel worden gepakt."