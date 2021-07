Politie vond hennepplantage in overvallen woning Noord-Scharwoude

In het huis in Noord-Scharwoude waarvan vorige week bij een gewelddadige overval de bewoner werd neergeschoten, heeft de politie tientallen hennepplanten en kweekapparatuur aangetroffen. Mogelijk wisten de daders dit. De gewonde bewoner (51) ligt nog in het ziekenhuis. Voor de overval is nog niemand aangehouden.

Dat bevestigt een politiewoordvoerder aan NH Nieuws. Op 22 juli rond 04.00 uur drongen - volgens de politie en buren 'heel jonge' - overvallers eerst een huis binnen dat grenst aan de woning aan de Oranjestraat en bonden de bewoner (37) daarvan vast.

Ze eisten de sleutel van het grote huis, te zien op de foto. Wat er toen precies gebeurde is niet duidelijk, maar mogelijk raakten de overvallers en bewoner in een worsteling, want die laatste werd neergeschoten. De daders vluchtten en het slachtoffer rende de straat op, waar hij door een buurvrouw werd gevonden.

Toen de politie werd gealarmeerd en uiteindelijk de woning aan de Oranjestraat binnenging, vonden zij een hennepplantage. Het huis is toen deels leeggehaald en de bewoner is nu ook verdachte. "Hij wordt ondervraagd over de planten, wat ze daar deden, maar hij ligt op dit moment nog in het ziekenhuis, dus is nog niet aangehouden", aldus een woordvoerder.

Hennepplanten stelen

De politie zegt dat de overvallers mogelijk wisten van de wietplantage in het huis, maar onderzoekt dit nog. Het gebeurt vaker dat hennepplanten worden gestolen, aldus de woordvoerder.

Gisteren meldde NH Nieuws al dat de politie een mogelijk verband met de woningoverval in Heerhugowaard van begin vorige maand onderzoekt. Ook daar werd de familie, met een eigen bedrijf aan huis, vastgebonden en raakte gewond.

Over het algemeen wordt bij overvallen altijd gekeken of er overeenkomsten zijn, maar in dit geval waren er, behalve het geweld, meerdere. Zo vertelde het gezin Hemke aan NH Nieuws toen dat ook zij dachten dat het om jonge daders gaat.