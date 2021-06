Nog veel onduidelijk rondom toedracht dood geliefde Berkhouter Sjaak Groot (72)

Het is nog onduidelijk waarom Berkhouter Sjaak Groot (72) afgelopen maandag met geweld om het leven is gebracht. De politie heeft de hele week onderzoek gedaan in de woning, maar kan nog niets zeggen over de toedracht.

Chantal Bos / NH Nieuws

Mensen dicht bij de familie vertelden eerder aan NH Nieuws dat hij zou zijn geslagen met een knuppel. Volgens Henk Peetoom, een bekende van Groot, was het glas uit de voordeur en lag er een knuppel in huis. "Die hebben ze waarschijnlijk gebruikt tegen hem. Hij had wel een knuppel in huis, dus misschien was het zijn eigen knuppel wel."



Maar over het waarom blijft nog veel onduidelijk. De politie zegt niet meer dan dat ze het in onderzoek hebben. Een naaste buurman, die hem regelmatig sprak, staat voor raadsels. "Ik zou niet weten wat ze bij die man moeten halen..." Bekijk hier het hele interview met de buurman. Artikel gaat verder onder de video.

Buurtbewoners zijn geschrokken - NH Nieuws

Drie weken geleden overleed ook de vriendin van Groot, vertelt Peetoom. "Zij heeft corona gekregen. Ze vonden haar onderaan de trap, alle beugels van de trapleuning afgebroken. Wat er precies gebeurd is, is ook een raadsel." De politie laat weten dat zij er niet van uit gaan dat zij door een misdrijf om het leven is gekomen. Volgens een woordvoerder heeft het incident niets met deze zaak te maken heeft. Specifieke getuige De politie is nog altijd op zoek naar een specifieke getuige. In de nacht van zondag op maandag zou rond 3.00 uur een donkerkleurige auto over het Oosteinde zijn gereden. Deze bestuurder zou mogelijk belangrijke informatie hebben.