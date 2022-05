Moordwapen Sjaak Groot waarschijnlijk ook gebruikt bij andere gewelddadige overvallen

Het pistool waarmee Berkhouter Sjaak Groot bij een woningoverval werd doodgeschoten, is zeer waarschijnlijk ook gebruikt bij andere gewelddadige overvallen in de regio. Dat werd duidelijk tijdens een tussentijdse zitting tegen één van de inmiddels zes verdachten, Ruviëni M.

Op 14 juni 2021 schrikt Sjaak Groot wakker van herrie. Als hij gaat kijken, staat hij oog in oog met een groep overvallers. Er ontstaat een worsteling en de 72-jarige man wordt neergeschoten. Hij sterft met de telefoon nog in z'n hand waarmee hij 112 probeerde te bellen.

De schok is groot, en in de loop van de tijd worden in totaal zeven verdachten aangehouden. Eén daarvan is overleden, nadat hij zelfmoord pleegde. Dat deed hij met het wapen waar ook Sjaak Groot mee was doodgeschoten. En nu blijkt uit schotrestenonderzoek dat het pistool zeer waarschijnlijk bij meerdere gewelddadige overvallen tussen Hoorn en Alkmaar is gebruikt.

Meerdere keren geschoten

Volgens het Openbaar Ministerie is er een overvallersbende actief die naast de dodelijke overval op Sjaak Groot verantwoordelijk is voor nog eens vijf andere berovingen. Ook daarbij werden slachtoffers mishandeld en beschoten, maar overleefden het.

Ruviëni M. (37) uit Rotterdam is volgens justitie één van hen en moest vandaag in een tussentijdse zitting voorkomen. Hij wordt inmiddels verdacht van betrokkenheid bij de dodelijke overval op Sjaak Groot.

Maar naar nu blijkt wordt daar in ieder geval een overval in Noord-Scharwoude aan toegevoegd. Daarbij werd een bewoner neergeschoten en een buurman vastgebonden. "En mogelijk dat daar nog meer bijkomen. We zijn voornemens om andere verdachten ook aan meerdere overvallen te koppelen", aldus de officier van justitie

Ze liet weten dat het onderzoek naar de overvallersbende mede daarom nog in volle gang is. Met mogelijk ook nog meer arrestaties als gevolg. "Er worden nog mensen aangehouden. Dit onderzoek is geen lege huls", aldus de officier.

Vriendin verdachte aangehouden

Zo werd vorige week nog een 39-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden. Het blijkt om de vriendin van Ruviëni M. te gaan. Net als hij wordt ze gelinkt aan de dodelijke beroving van Sjaak Groot en die in Noord-Scharwoude.

Ze werd afgelopen vrijdag voorlopig vrijgelaten vanwege 'bijzondere persoonlijke omstandigheden'. Maar wat die zijn, is onduidelijk. In ieder geval mag ze geen contact hebben met haar vriend Ruviëni M., en dat valt hem naar eigen zeggen zwaar.

'Ik wil heel graag naar huis'

"Dat maakt mee heel emotioneel, kapot. Normaal hadden we dagelijks contact. Het breekt me, en ik slaap niet", zei M. aan het einde van de zitting. Ook ontkent hij iedere betrokkenheid bij de overvallen. "Ik heb niks met deze zaak te maken. Ik wil heel graag naar huis gaan. Doet u alstublieft uw best voor mij", richtte hij het woord tot de rechter.

Ook zijn advocaat vroeg om hem in afwachting van de rechtszaak vrij te laten, maar volgens het OM zijn de beschuldigingen daarvoor te zwaar. De rechter moet daarover nog een besluit nemen. Mocht hij in voorarrest moeten blijven, dan moet hij op 22 augustus weer voorkomen.