Zesde verdachte in moordzaak Berkhouter Sjaak Groot blijft langer vast

De man werd dinsdagochtend in een woning in Obdam aangehouden, en is de zesde verdachte die vast zit in deze zaak. Sjaak Groot (72) kwam vorig jaar juni om het leven toen een groep overvallers zijn huis binnendrongen. De Berkhouter probeerde zich nog te verzetten, en werd doodgeschoten.

Ook wordt gekeken of de verdachte meer op zijn kerfstok heeft. Volgens justitie is er een overvallersbende actief die tussen Alkmaar en Hoorn meerdere malen op rooftocht is geweest. Naast de overval op Sjaak Groot, gaat het zeker om vijf andere berovingen, waarbij grof geweld niet wordt geschuwd.

Onderzoek loopt nog

In een reactie laat het Openbaar Ministerie aan NH Nieuws/WEEFF weten dat het onderzoeken naar zowel de dood van Sjaak Groot als naar de andere overvallen nog niet zijn afgerond. Meerdere aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten.

