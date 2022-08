Overvalbende: Heerhugowaarder langer vast, Alkmaarder 'zwicht niet voor gevulde koeken'

De Heerhugowaarder (26) die kortgeleden is gearresteerd als zevende mogelijke lid van de overvalbende blijft nog zeker drie maanden in voorarrest. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de zeer gewelddadige overval op een ouder koppel in West-Friesland.

Die laatste werd in november als eerste door een groot arrestatieteam van zijn bed gelicht. Deze week moest ook hij (voor de derde keer) voor de rechter verschijnen. Toen bleek dat hij begin juli nógmaals is verhoord over de overval op Sjaak.

Daarnaast worden ook twee Rotterdammers gelinkt aan zijn dood in juni vorig jaar, net als een man uit een dorp in West-Friesland die zichzelf met het moordwapen van het leven beroofde , en Alkmaarder Dut M.

Op 8 augustus 2020 breekt een groep mannen in bij een veehandelaar in het dorp De Goorn. In de jacht op zeer vermoedelijk cash geld worden hij en zijn vrouw zwaar mishandeld. Inmiddels zitten hiervoor vier mannen vast.

Gevulde koeken-tactiek

Volgens zijn advocaat heeft hij tijdens dat verhoor - ondanks dat de rechercheur hem 'probeerde in te palmen met gevulde koeken op tafel' en morele vragen stelde - niets losgelaten over de medeverdachten.

Dut M. gaf in eerdere gesprekken wel toe dat hij met de groep mee was om in te breken bij de 72-jarige Berkhouter, maar omdat zijn mede-inbrekers veel lawaai maakten zou M. nog voor het dodelijke schot via allemaal tuinen in de buurt zijn gevlucht.

Van die vluchtroute zijn beelden uitgezonden op Opsporing Verzocht. De officier van justitie stelt dat hij wél wist van het wapen en ook voor de overval met de andere samen is gekomen in een loods in Hoogwoud, waarvandaan filmpjes van het wapen zijn gestuurd.

Ook heeft hij app-contact gehad met de overleden mede-verdachte. "Dat ging over mijn tasje met sleutels", zei Dut M. daar zelf over. Ondanks het verzoek van zijn advocaat om M. het onderzoek thuis af te laten wachten, is ook zijn voorarrest met drie maanden verlengd.

Nog meer overvallen

Dan zijn er nog overvallen geweest in Noord-Scharwoude in juli vorig jaar - daar is ook bij geschoten - en in 2020 op een tankstation in Nieuwe Niedorp. Een aantal verdachten wordt ook daaraan gelinkt. Ook is een familie uit De Noord (Heerhugowaard) zwaar toegetakeld tijdens een overval in juni 2021. Daar is nog geen van de verdachten aan gelinkt.