Bedreigingen rondom onderzoek overvalbende: "Getuigen zouden worden doodgeschoten"

Niet alleen vielen er slachtoffers bij de reeks overvallen door de vermeende bende, tijdens het politieonderzoek zijn ook meerdere mensen geïntimideerd. "Getuigen werden bedreigd en zouden worden doodgeschoten", aldus de officier van justitie vandaag. En volgens een advocaat is zijn cliënt dit weekend in de gevangenis nog bedreigd.

De verdachten vandaag ter zitting - Felix Guerain

De rechtszaal bij Schiphol zit vol. Rechters, het openbaar ministerie (OM), advocaten, slachtoffers, nabestaanden en ook het onderzoeksteam van de politie zit klaar om de zes verdachten voor het eerst bij elkaar te zien, tweeënhalf jaar na de eerste overval. De reeks van zeven ging gepaard met heel veel geweld (vanmorgen brachten we dit overzicht). Slachtoffers werden mishandeld met een koevoet of strijkijzer, vastgebonden, beschoten en zelfs doodgeschoten. Het verhoogde de druk bij het OM om de zaak op te lossen, maar is dat ook gelukt? "Het was geen gemakkelijk onderzoek", aldus officier van justitie. Er zitten op de zaak zelfs twee officieren en een contactpersoon voor de slachtoffers. "De verdachten zwegen. De telefoons werd uitgezet en er mocht niet gegoogeld worden."

Op de afbeelding zie je van van links naar rechts de verdachten Obdammer Deniz R., Glenn V. uit Noord-Scharwoude, Ruviëni M. uit Rotterdam, Mark V. uit Opmeer en Martijn G. uit Heerhugowaard. Dut M. uit Alkmaar is als enige niet aanwezig.

De zaak komt aan het rollen als in juli 2021 een West-Fries zelfmoord pleegt met een pistool. Het wapen blijkt te zijn gebruikt bij meerdere overvallen in diezelfde buurt, zoals de fatale op Sjaak Groot in Berkhout. Opsporing Verzocht besteed er aandacht aan, want de daders lopen nog vrij rond. De uitzending is nog niet afgelopen of Dut M. wordt door een groot arrestatieteam uit zijn flat in de Alkmaarse wijk Overdie getrokken. De twintiger verklaart vrijwel direct over zijn eigen betrokkenheid: hij dacht in Berkhout alleen kluis te gaan stelen en vond zijn handlangers 'te luidruchtig'. Hij zwijgt over de rest. Toch volgen daarna arrestaties: Rotterdammer Ruviëni M. en Glenn V. uit Noord-Scharwoude - de plaats waar nota bene een paar weken na de dood van Sjaak ook een gelijksoortige dubbele woningoverval is gepleegd met twee slachtoffers. Het onderzoek gaat door. Tekst gaat verder.

Een Rotterdamse en Obdammer Deniz R. wordt door een arrestatieteam opgepakt. Iemand zet er een filmpje van op Snapchat met de tekst: 'Free jou me kleine strijder'. Dan wordt ook Mark V. uit Opmeer aangehouden. Ondertussen worden tal van mensen door de politie benaderd om te getuigen, melden bronnen rondom het onderzoek aan NH Nieuws. "De politie heeft echt alles uit de kast getrokken." Tekst gaat door onder de foto.

Dit is een still uit de video die rondgaat op Snapchat

Eén van die getuigen werd volgens het Openbaar Ministerie al bedreigd toen hij een verdachte ophaalde met de auto, vermoedelijk een dag na een van de overvallen. "Je mag niks tegen de politie zeggen, anders word je neergeschoten." Ook is er een persoon die een beschermde status heeft gekregen van de onderzoeksrechter. Uit angst voor represailles durfde die alleen anoniem een getuigenis af te leggen. Tot slot is er nog de laatst opgepakte verdachte Martijn G. uit Heerhugowaard. 'Schiet mezelf door kop' Hij is volgens het Openbaar Ministerie betrokken bij de allereerste overval in De Goorn, maar heeft daar pas recent over verklaard. Reden was dat eerder zijn toenmalige vriendin zwanger was en hij 'niet wilde zitten' terwijl hij een kind kreeg. Toen de zwangerschap misliep, stapte hij naar de politie. In een afgeluisterd gesprek met zijn vriendin zegt hij er niet dan meer tegen te kunnen. "Ik ga mezelf melden, biecht alles op, klaar", leest zijn advocaat Thijs Kapinga vandaag voor. Als zijn vriendin zegt dat de politie 'niks tegen hem heeft', antwoordt hij: "Ik ga zo niet door, anders schiet ik mezelf door mijn kop." Hij zegt enorm veel spijt te hebben. Ook omdat, als hij eerder had verklaard, andere overvallen volgens G. voorkomen hadden kunnen worden. Tekst gaat door onder de foto.

Felix Guerain

Zijn zaak werd vandaag, vanwege angst voor consequenties, apart van de andere zes verdachten behandeld. Zijn raadsman: "Hij heeft dit weekend nog een bedreiging ontvangen van een medegevangene. Mijn cliënt zit alleen voor deze zaak vast, dus dan is één plus één twee." Inhoudelijke zitting nog onduidelijk "Sinds deze verdachten vastzitten, is in West-Friesland niet meer zo'n overval gepleegd", stelt de officier van justitie als argument om de verdachten nog langer vast te houden. Het onderzoek is afgerond en mogelijk is aan het einde van dit jaar een inhoudelijke zitting. De rechter neemt op 9 februari een besluit of het voorarrest wel of niet wordt verlengd. Daarna gaat de zaak op 21 april verder met een regiezitting. Dan wordt er gekeken of er nog onderzoekswensen zijn, zoals bijvoorbeeld het horen van getuigen. Het onderzoek naar de Rotterdamse vrouw is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Morgen verschijnt bij NH Nieuws een verhaal met de slachtoffers die vandaag bij de zaak aanwezig waren.