Spanning bij slachtoffers overvalbende, verdachten voor het eerst in één zaal

Mishandeld met een strijkbout of breekijzer, vastgebonden, beschoten en Sjaak Groot (72) werd doodgeschoten: in één jaar tijd zijn meerdere gezinnen bruut overvallen. Volgens justitie door een bende, jagend op geld, in hun eigen buurten in Noord-Holland. Vandaag de 'spannendste' zitting tot nu toe, in de rechtbank Schiphol. Hier alles wat je moet weten.

Tussen augustus 2020 en juli 2021 worden overvallen gepleegd bij een tankstation in Nieuwe Niedorp, gezinnen in de West-Friese dorpen Avenhorn, De Goorn en Berkhout, in Heerhugowaard, Noord-Scharwoude en het Gelderse Dreumel. In totaal zeven. Er vallen meerdere gewonden en bij de overval in Berkhout komt de 72-jarige Sjaak Groot zelfs om het leven, neergeschoten toen hij de daders betrapte. Wat wil: een paar weken later pleegt een man een paar kilometer verderop zelfmoord. Dat vuurwapen kan dankzij sporen worden gelinkt aan meerdere overvallen en verdachten. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt nu nog zes mannen en één vrouw van het plegen van de overvallen - in verschillende samenstellingen. De achtste verdachte is dus overleden. Over wie het OM definitief aan welke overval koppelt, komt vandaag meer duidelijkheid.

Check het overzicht en scroll door voor de reacties van de slachtoffers, hoe kijken zij uit naar vanmiddag?

NH Nieuws

Vanaf half twee vanmiddag komen de verdachten in de rechtbank van Schiphol voor het eerst samen voor. De verdeling is: eerst vijf mannen in één ruimte en daarna een zesde verdachte alleen. Hij voelt angst voor represailles na een verklaring over de medeverdachten. NH Nieuws was het afgelopen anderhalf jaar bij alle tussentijdse zittingen aanwezig en tot nu toe weten we dit over de vermeende betrokkenheid van de verdachten:

Dut M. uit Alkmaar (zit in voorarrest) wordt verdacht van betrokkenheid bij de overval in Berkhout. Ruviëni M. uit Rotterdam (zit in voorarrest) wordt verdacht van betrokkenheid bij overvallen in Dreumel, Avenhorn, Berkhout en Noord-Scharwoude. Mark V. uit Opmeer (zit in voorarrest) wordt verdacht van betrokkenheid bij overvallen in De Goorn, Dreumel en Berkhout. Glenn V. uit Noord-Scharwoude (zit in voorarrest) wordt verdacht van betrokkenheid bij overvallen in De Goorn, Dreumel, Berkhout en Noord-Scharwoude. Deniz R. uit Obdam (zit in voorarrest) verdacht van betrokkenheid bij de overvallen in De Goorn, Nieuwe Niedorp, Dreumel, Berkhout en Noord-Scharwoude. Martijn G. uit Heerhugowaard (zit in voorarrest) wordt verdacht van betrokkenheid bij de overval in De Goorn. Vrouw uit Rotterdam (op vrije voeten) wordt verdacht van betrokkenheid bij: Heerhugowaard, Berkhout en Noord-Scharwoude. Verdachte uit West-Friesland (overleden) wordt verdacht van betrokkenheid bij de overval in Berkhout.

De samenvoeging van de zeven zaken betekent ook dat de nabestaanden en slachtoffers van de overvallen voor het éérst met 'de hele' vermeende overvalbende worden geconfronteerd. En dat is in dit geval spannend, maar ook goed, aldus advocaat Liselotte van Gaalen-van Beuzekom. Ze staat de nabestaanden bij van de omgekomen Sjaak Groot uit Berkhout. Op 14 juni 2021 betrapt hij een groep inbrekers in zijn huis. Eén schoot hem daarop dood. Wie die schutter is, is nog altijd niet duidelijk. "Bij losse zaken worden slachtoffers iedere keer weer geconfronteerd met wat er gebeurd is. Verdachten die in één keer verschijnen en het OM die meteen een hele rits bevindingen kan vertellen, dat is fijn. Vooral in het kader van verwerking, om het verlies een plek te geven." Tekst gaat verder onder de foto.

De politie doet onderzoek bij de woning in Heerhugowaard - Tom Jurriaans / NH Nieuws

Ze zegt benieuwd te zijn naar vanmiddag. "Of er meer duidelijkheid kan worden gegeven over ieders rol van de verdachten, afzonderlijk en ook samen. Welk poppetje aan welke overval wordt gekoppeld." Ook de familie die op 4 juni 2021 bruut werd overvallen in hun woning in De Noord (Heerhugowaard) kijkt uit naar vanmiddag. In het holst van de nacht staan er mannen met bivakmutsen en pistolen in hun kamer. "Rustig, rustig. We willen geld", zou één gezegd hebben. 'We wachten het af' De vader, moeder en zoon worden vastgebonden en mishandeld. Tot nu toe wordt slechts één verdachte (de Rotterdamse) aan deze brute daad gekoppeld. "Met ons gaat het wel goed", reageert één van de familieleden. We wachten het (de zitting vandaag, red) af. Maar we weten hoe er hier gestraft wordt, meestal taakstraffen." En dan de overval op een gezin in Gelderland, Dreumel. Dat lijkt voor een buitenstaander een rare eend in de bijt tussen alle gewelddadige gebeurtenissen in Noord-Holland. Maar bronnen rondom het onderzoek melden aan NH Nieuws dat één van de West-Friese verdachten wel degelijk bewust voor deze mensen heeft gekozen. Het is voor het Openbaar Ministerie vandaag van belang om met een stevig verhaal te komen. Een aantal verdachten zit al geruime tijd vast. Mogelijk wordt ook bekend gemaakt wanneer de zaak over de overvallenreeks inhoudelijk wordt behandeld in de rechtbank. NH Nieuws is uiteraard bij de zaak aanwezig - met een rechtbanktekenaar. Later vandaag leest, ziet en hoort u het laatste nieuws op alle kanalen.