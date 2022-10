Verdachte verklaart over bende overvallers: "Was ik maar eerder naar de politie gestapt"

Martijn G. (27) was vandaag de grote afwezige tijdens de tussentijdse zitting over zijn rol bij een gewelddadige overval in Goorn in 2020. Volgens zijn advocaat wil de Heerhugowaarder niet komen uit angst voor mogelijke consequenties. Hij heeft eerder deze maand namelijk een uitgebreide verklaring afgelegd.

Daarbij zijn klaarblijkelijk ook namen genoemd van andere verdachten, die volgens het Openbaar Ministerie onderdeel uitmaken van een bende die in totaal zeven gewelddadige overvallen zouden hebben gepleegd. Martijn G. heeft onder meer verklaard over zijn betrokkenheid bij een overval op een echtpaar in de Goorn, op 8 augustus 2020. Volgens justitie de eerste uit een serie berovingen. In totaal vijf verdachten dringen de woning binnen door het glas van de achterpui in te slaan. Kogel mist slachtoffer op haar na De bewoners worden wakker en staan al snel oog in oog met de overvallers, die er geen gras over laten groeien. "Ik kreeg heel veel klappen met het breekijzer tegen mijn schouder en werd in mijn gezicht getrapt. Ze riepen dat ze geld wilden", aldus één van de slachtoffers in een uitzending van Opsporing Verzocht. Als er een worsteling ontstaat wordt er op de 69-jarige man geschoten. Omdat hij net z'n hoofd draait mist de kogel hem op een haar na. Ook zijn vrouw krijgt een pistool in haar rug geduwd. De daders gaan er uiteindelijk met een klein geldbedrag en telefoons vandoor.



Verdachte legt verklaring af De 27-jarige Heerhugowaarder is één van de drie verdachten die het Openbaar Ministerie in beeld heeft. Naast Martijn G. gaat het om Glenn V. uit Noord-Scharwoude en Mark V. uit Opmeer. Volgens advocaat Thijs Kapinga blijkt dat zijn cliënt G. zich al eerder wilde melden en openheid wilde geven. Dat hij dat in eerste instantie niet deed had te maken met zijn vriendin. Die was zwanger van hun kind. "Hij wilde niet zitten terwijl hij een kind had", legde de advocaat uit. Maar toen de zwangerschap misliep en de relatie uitging legde hij alsnog een verklaring af. Volgens zijn advocaat vertelde zijn cliënt: "Ik was alleen betrokken bij de eerste overval. En kijk eens wat ik had kunnen voorkomen als ik eerder naar de politie was gestapt."

Dodelijke overval Daarmee lijkt hij te verwijzen naar onder meer de dodelijke overval op Berkhouter Sjaak Groot bijna een jaar later, op 14 juni 2021. Die werd tijdens een worsteling met zijn aanvallers doodgeschoten. In die zaak staan zes verdachten terecht. Martijn G. zit daar niet bij, maar heeft blijkbaar wel belastende verklaringen afgelegd waarbij ook andere verdachten zijn genoemd. Wat hij precies heeft verteld wil zijn advocaat niet zeggen, behalve dat alleen over de overval in De Goorn gaat. G. wil ook vragen beantwoorden in de rechtbank. Maar niet als er andere verdachten bij zijn. En dat is wel wat hem mogelijk te wachten staat. Het streven is namelijk om alle zeven verdachten op 23 januari tegelijk in de rechtbank te verhoren voor een regiezitting, waarbij alle partijen hun onderzoekswensen bekend kunnen maken en de inhoudelijke behandeling wordt voorbereid. G. wil niet met andere verdachten in rechtszaal "Ik zeg het maar vast. Als ze daar allemaal tegelijk moeten komen, dan komt mijn cliënt niet", aldus advocaat Thijs Kapinga, die ook niet verzocht om Martijn G. uit zijn voorarrest te krijgen. Sowieso vindt hij dat de de zaak van G. apart van de rest kan worden gehouden. "Hij is in één zaak verdachte en heeft niets met de andere zaken te maken. Dus moet hij dan meedraaien in de molen die voor de rest loopt? Dat gaat ten koste van mijn cliënt." De rechter neemt daarover later nog een besluit.