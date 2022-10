Moeder en ex-vriendin van verdachte wijzen hém aan als moordenaar binnen overvalbende

Het is misschien wel het grootste onderzoek ten noorden van Amsterdam op dit moment: zeven mensen worden verdacht van het plegen van zeven overvallen in een jaar tijd. Vandaag blijkt dat een ex-vriendin verklaart te weten wie Sjaak Groot heeft doodgeschoten en durft een ander alleen anoniem te verklaren over de overvalbende.

Beelden van de overvallers bij Opsporing Verzocht - Opsporing Verzocht

In de rechtbank van Alkmaar zaten vandaag de verdachten Dut M. uit Alkmaar, Deniz R. uit Obdam en Opmeerder Mark V.. Samen met vier anderen worden zij door het Openbaar Ministerie (OM) gezien als leden van een meedogenloze overvalbende die in één jaar tijd zeven keer toesloeg. Toch ging het tijdens de zitting voornamelijk over een man die er niet was: Glenn V. uit Noord-Scharwoude. Hij wordt verdacht van de overvallen in Nieuwe Niedorp, De Goorn, de dodelijke in Berkhout en in zijn eigen dorp Noord-Scharwoude. Naast dat er DNA van hem is gevonden op het vuurwapen dat op meerdere plekken is gebruikt, blijkt zijn moeder over zijn betrokkenheid te hebben verklaard. Zo herkende ze naar eigen zeggen haar zoon op beelden van Opsporing Verzocht. Door zijn loopje en haar dat onder de bivakmuts vandaan kwam. Ook zou hij in huis openlijk met anderen over de overvallen hebben gesproken.

Quote "In haar verklaringen spaart ze niemand. Ze noemt het bij man en paard" Advocaat van Mark V. over getuigenissen ex-vriendin Glenn V.

Recent kwamen daar ook nog verklaringen van zijn ex-vriendin bij. Zij wijst hém aan als de schutter bij de overval op Sjaak Groot en hem dus hebben gedood. Ook verklaart ze bijvoorbeeld sigaretten die buit zijn gemaakt bij de overval op het tankstation haar ex thuis te hebben gezien. 'Getuigen bedreigd en beïnvloed' "In de verklaring van 32 pagina's spaart ze niemand. Ze noemt het bij man en paard", zei advocaat van Mark V. uit Opmeer Bob Tijkotte hierover. Zo zou ze ook hebben gezegd dat Mark V. uit Opmeer bij een overval chauffeur was. Daarnaast ligt er tegen hem al bewijs uit chatgesprekken over een geldbedrag dat is het Gelderse Reumel bij de slachtoffers thuis zou liggen. Het OM ziet zowel Glenn V. als Mark V. dan ook als twee van de aanvoerders van de groepering. "Dit is een criminele organisatie. We denken dat vier mannen behoren tot de vaste kern en anderen komen en gaan", aldus één van de drie officieren van justitie die inmiddels op deze megazaak zitten in de rechtbank vandaag. Tekst gaat door onder kader

Zeven overvallen in één jaar 8 augustus 2020: een ouder echtpaar, voormalig veenhandelaar, wordt 's nachts door een vijf mannen in huis overvallen. De man uit De Goorn kan een dodelijke kogel net ontwijken. Wel worden ze mishandeld met breekijzers. De buit: een klein geldbedrag en twee telefoons. 9 augustus 2020: een overval op een tankstation in Nieuwe Niedorp. De medewerker die onder schot wordt gehouden is een tiener van 18 jaar. De buit: voornamelijk sigaretten. 30 december 2020: een getrouwd stel uit het Gelderse Reumel wordt in hun slaapkamer onder schot gehouden. De vrouw is aan haar haren uit bed getrokken. De buit: 15.000 euro en een Audi. 7 januari 2020: een man en vrouw worden in hun woning overvallen. De buit: in ieder geval een opvallende munt. 8 juni 2021: een stel en hun zoon uit De Noord (Heerhugowaard) schrikken wakker van een groep mannen die in huis staan. Ze worden mishandeld met een strijkijzer. De buit: onbekend. 21 juni 2021: Sjaak Groot uit Berkhout wordt wakker van lawaai en stuit om een bende overvallers. In een worsteling wordt hij doodgeschoten. Begin juli: een West-Friese man wordt dood gevonden in zijn woning. Vermoedelijk zelfmoord. Het vuurwapen blijkt te zijn gebruikt bij meerdere overvallen. De buit: onbekend. 22 juli 2021: een buurtje in Noord-Scharwoude wordt opgeschrikt door een dubbele woningoverval. Een man wordt vastgebonden, gewurgd en neergeschoten. Een ander ook en rent bloedend naar een tuin van een buurvrouw. De buit: onbekend.

Volgens haar schuwt deze bende geweld niet: slachtoffers worden gemarteld, gewurgd en beschoten. Daarnaast zouden ze getuigen hebben geprobeerd te beïnvloeden, een getuige hebben bedreigd en durft bijvoorbeeld één persoon alleen te verklaren als dat anoniem kan. De advocaten bepleiten dat er geen bewijs is, 'alleen van horen zeggen'. "De getuigenissen die er zijn: al deze mensen waren er niet bij", aldus Geert-Jan Kruizinga, advocaat van verdachte Deniz R. Ook hij wordt door het OM gezien als de harde kern. De andere verdachten, Ruveïni M. (volgens het OM ook een uit de harde kern), een Heerhugowaarder en dus Glenn V. moeten later dit jaar voorkomen in een tussentijdse zitting. De zevende verdachte, een Rotterdamse (de partner van M.) is als enige onder voorwaarden vrij. Een achtste verdachte van de overval in Berkhout is overleden.