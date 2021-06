Opvallende munt buitgemaakt bij gewelddadige woningoverval in Avenhorn

Bij de gewelddadige woningoverval in januari op een stel in Avenhorn is een opvallende munt buitgemaakt: een gulden van koningin Juliana met een Elviskuif. Dat meldt het tv-programma Opsporing Verzocht. De politie roept mensen op om uit te kijken naar de munt, die mogelijk kan leiden tot de drie daders die geschoten hebben bij de overval. Daarbij werd de 55-jarige bewoonster in haar hals geraakt.

De munt kom uit 1963 en is gemaakt door de 57-jarige bewoner, zelfverklaard mét toestemming van prins Bernhard. “Dat vond iedereen heel hilarisch, dat is een tijdje een rage geweest”, vertelt de man, die anoniem in beeld is gebracht, bij Opsporing Verzocht.

De twee bewoners werden in de nacht van 6 op 7 januari ruw wakker gemaakt door drie indringers, die pistolen bij zich hadden en die op het stel richtten. De man verweerde zich, nam één van de indringers in een klem en beet in de hand waarmee die een pistool vasthield.

Ook de vrouw verweerde zich en valt daarbij achterover, met haar hoofd tegen een houten koof aan. Tegelijkertijd wordt er een kogel afgevuurd, die langs de keel van de vrouw schiet en zorgt voor een schotwond aan de hals.



Ondanks hun verwondingen lukt het de bewoners de indringers het huis uit te werken en hulp in te roepen. Het enige van waarde dat de daders buitmaken is een portemonnee met geld, een autosleutel en de gulden met het Elviskapsel.

15.000 euro

De politie heeft een beloning uitgeloofd van 15.000 euro voor de tip die leidt naar de drie daders. De politie vermoedt dat de daders na de overval naar Alkmaar zijn gereden, mogelijk komen de overvallers hiervandaan.

