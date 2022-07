Heerhugowaarder (26) gearresteerd als zevende verdachte gewelddadige overvalreeks

Een 26-jarige Heerhugowaarder is vanmorgen gearresteerd voor mogelijke betrokkenheid bij de gewelddadige overval in De Goorn in de zomer van 2020. De politie ziet de man als lid van de zeer gewelddadige overvalbende, waarvoor eerder al zes mensen zijn opgepakt.

De 72-jarige Sjaak werd in juni 2021 neergeschoten bij een woninginbraak en overleed. Ook Dut M. uit Alkmaar, Ruviëni M. uit Rotterdam en een Rotterdamse vrouw zouden daar volgens het Openbaar Ministerie (OM) bij zijn betrokken. Een zevende verdachte uit West-Friesland is overleden .

Ook Obdammer Deniz R. (25) en Glenn V. (29) uit Noord-Scharwoude zitten vast in het onderzoek naar diezelfde overval in De Goorn. Die twee worden óók gelinkt aan de dood van Sjaak Groot uit Berkhout.

De man (26) uit Heerhugowaard zou bij in ieder geval deze overval een rol hebben gehad. Hij zit op dit moment in beperkingen, wat betekent dat hij met niemand anders contact mag hebben dan zijn advocaat.

"Ik maakte me zorgen om mijn vrouw", aldus het slachtoffer in een emotioneel interview . Omdat de man zijn hoofd wegdraait, mist een kogel hem op een haar na.

In de nacht van 7 op 8 augustus 2020 dringen vijf mannen de woning binnen van een veehandelaar in De Goorn. De ramen worden ingeslagen, de mannelijke bewoner zwaar toegetakeld met een breekijzer en de bende rooft 3.000 euro cash geld mee.

Dan zijn er nog de gewelddadige overvallen in Noord-Scharwoude in de zomer van 2021 en op een tankstation in Nieuwe Niedorp in 2020. Ook daaraan wordt een aantal van de bovengenoemde mensen gelinkt.

De politie en het OM spreken van 'een bende' die in roulerende samenstellingen toeslaat, jagend op cash geld. De rechtszaak rondom al deze overvallen laat nog een poos op zich wachten. Verwacht wordt dat begin volgend jaar het einddossier klaar is. De inhoudelijke behandeling zal niet eerder dan het tweede kwartaal van 2023 zijn.