Nieuwe overvallen door OM gelinkt aan gewelddadige zevenkoppige bende

De zevenkoppige bende die wordt verdacht van heftige overvallen in de regio's West-Friesland en Alkmaar, wordt nu ook gelinkt aan de zeer gewelddadige overval in Heerhugowaard in juni vorig jaar. De groep moet al voor de rechter komen voor een reeks andere overvallen, waaronder de moord op Sjaak Groot uit Berkhout.

De overval in Heerhugowaard was op een vrijstaand huis - Inter Visual Studio

Het Openbaar Ministerie (OM) voegt hier dus de overval in Heerhugowaard aan toe. Daarnaast pleegde de groepering mogelijk nóg een overval in het Gelderse Dreumel. Dit meldt het OM in de aanloop naar een nieuwe tussentijdse zitting morgen, waar drie van de zeven verdachten moeten voorkomen. Zij, en de vier anderen die later voorkomen, worden nu verdacht van in totaal zeven overvallen, die zij in wisselende samenstellingen zouden hebben gepleegd. De politie deed een lang en naar eigen zeggen zeer intensief onderzoek. Eerder al werd duidelijk dat het gaat om zeer gewelddadige acties in Noord-Scharwoude, Nieuwe Niedorp, De Goorn, Avenhorn en de dodelijke overval in Berkhout, waarbij Sjaak Groot om het leven kwam. Nu wordt de heftige overval op het gezin Hemke uit Heerhugowaard gelinkt aan één van de verdachten, namelijk de vrouw uit Rotterdam.

Het OM heeft nu zeven verdachten aangehouden, zij komen uit Alkmaar, Heerhugowaard, Noord-Scharwoude, Opmeer, Obdam en twee uit Rotterdam. Behalve de Rotterdamse vrouw zitten zij allemaal nog vast.

In die nacht in juni vorig jaar stonden een man, vrouw en hun zoon doodsangsten uit en werden ze zwaar mishandeld. "Er zijn sieraden en een auto buitgemaakt", aldus het OM. Gelderland Daarnaast wordt de verdachte Opmeerder gelinkt aan een overval in Dreumel in Gelderland, op 30 december 2020. "Daarbij is onder andere een grote som geld, sieraden en de auto van de slachtoffers buitgemaakt." De Opmeerder is één van de mannen die morgen moet voorkomen. Dat andere verdachten hier ook nog aan worden gekoppeld, is niet uitgesloten. Voor alle bovengenoemde overvallen zou een plan zijn gemaakt voor een nachtelijke jacht op contant geld. Er werd gebruik gemaakt van vuurwapens en er vielen ook meerdere slachtoffers: ze werden vastgebonden of beschoten in hun eigen huis. Morgen is NH Nieuws bij de zitting met drie verdachten, dan wordt er mogelijk meer bekend.