Bankje doodgeschoten Sjaak Groot krijgt blijvende plek in Berkhout

De 72-jarige Sjaak overlijdt vorig jaar juni, nadat hij is overvallen en neergeschoten in zijn woning. Een bende wordt verdacht van de overval. Zes verdachten zitten nu vast voor de moord op Sjaak, maar ook voor andere overvallen in de regio. Een zevende verdachte uit West-Friesland is overleden.

Het witte bankje was van Sjaak en stond naast zijn groene huis aan het Oosteinde. Nabestaanden en vrienden wilden het buitenmeubel graag een blijvende plek geven in het dorp.

