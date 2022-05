Vrouw gearresteerd in onderzoek naar overvallen en moord op Berkhouter Sjaak

Een 39-jarige vrouw uit Rotterdam wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Sjaak Groot uit Berkhout en een reeks andere overvallen in West-Friesland. Het is de zesde arrestatie in de jacht op de 'overvalbende'.

NH Nieuws / Opsporing Verzocht

De politie meldt dat de vrouw uit Zuid-Holland op 23 mei werd gearresteerd in haar woning. Daarna is ze meermaals verhoord en afgelopen vrijdag onder voorwaarden op vrije voeten gesteld. Haar betrokkenheid wordt nu onderzocht. De moord op Sjaak shockeerde Berkhout in juni 2021. De 72-jarige werd in zijn woning doodgeschoten door een groep inbrekers. Voor die moord zijn al een man uit Rotterdam (37), maar ook Noord-Hollanders uit Opmeer (29), Obdam (25), Noord-Scharwoude (28) en Alkmaar (28) gearresteerd. Een zevende verdachte uit West-Friesland is overleden: in het politiedossier valt te lezen dat die man zeer vermoedelijk twee weken na de overval zelfmoord pleegde met het wapen waarmee Sjaak Groot is vermoord. Dit meldden bronnen eerder aan NH Nieuws. Onderzoek naar het wapen zou de politie op het spoor van de vermeende overvalbende hebben gebracht. Een aantal van bovenstaande verdachten wordt namelijk door de politie ook in verband gebracht met andere zeer gewelddadige overvallen in 2020 en 2021, zoals in Nieuwe Niedorp, De Goorn en Noord-Scharwoude. Rotterdammer voor rechter Morgen moet de mannelijke Rotterdamse verdachte Ruviëni M. in een tweede tussentijdse zitting voor de rechter komen. Hij ontkent de eerdere betrokkenheid. "Ik heb niets met deze zaak te maken", aldus de man. Maar volgens de officier van justitie blijkt uit appgesprekken en verklaringen van medeverdachten iets heel anders.