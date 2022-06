Verdachte Opmeerder blijft langer in voorarrest voor dodelijke overval op Sjaak Groot

De 30-jarige Opmeerder Marc V. blijft langer in voorarrest vanwege betrokkenheid bij de fatale overval op Berkhouter Sjaak Groot, juni vorig jaar. Zijn advocaat vond dat er niet genoeg bewijs was, en vroeg om tijdelijke vrijlating. Maar daar ging de rechter niet in mee.

NH Nieuws / Opsporing Verzocht

V. was de vierde verdachte die tijdens een tussentijdse zitting voor moest komen. Uit telefoongegevens zou blijken dat hij in een loods was waar een groep overvallers bij elkaar kwam voordat ze naar het huis van Sjaak Groot (72) gingen. Ook wordt hij gelinkt aan de vluchtauto. In het huis ontstond een worsteling tussen Groot en de overvallers waarbij de bewoner werd doodgeschoten. De schok in Berkhout om de gewelddadige overval is groot. Een jaar later zit het zijn vriend Ronald nog steeds dwars. "Had ik maar geluisterd naar mijn hond. Die wilde die ochtend (15 juni 2021, red.) al bij hem het terrein op rennen, maar ik dacht dat hij weg was, of nog sliep. Anders had ik misschien nog wat kunnen doen."



Bekijk hier de reportage die we met Ronald maakten. Tekst gaat verder onder de video

Ronald over vriend Sjaak Groot 1 jaar na fatale overval - NH Nieuws

Behalve de overval op Sjaak Groot wordt V. ook verdacht van gewelddadige overval op een koppel uit De Goorn. Waarbij het stel mishandeld werd met een breekijzer. Kogel mist man op haar na Ook hier werd geschoten, maar miste de kogel een bewoner op een haar na, omdat hij toevallig net z'n hoofd wegdraaide. "Het is vreselijk wat deze mensen je aandoen voor een klein beetje 'klotegeld'", vertelde het slachtoffer er later over in Opsporing Verzocht. Overvallersbende Volgens het Openbaar Ministerie maakt V. onderdeel uit van een overvallersbende. In wisselende samenstellingen zouden ze verantwoordelijk zijn voor meerdere overvallen tussen Hoorn en Alkmaar. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar wie bij welke overval betrokken zou zijn. Onder meer naar een woningoverval in Heerhugowaard, waar tot op heden nog geen verdachten aan worden gelinkt. Marc V. moet over drie maanden weer voorkomen tijdens een tussentijdse zitting. Het gaat nog wel zeker tot volgend jaar duren voordat de zaak tegen alle verdachten ook inhoudelijk voor de rechter komt.