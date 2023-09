Politie en justitie woest: verdachte overvalbende 'weigert' medewerking reconstructie

Politie en justitie zijn verbolgen over het gedrag van een verdachte van de Noord-Hollandse overvalbende. Alkmaarder Dut M. zou een paar weken geleden in Berkhout hebben geweigerd om mee te werken aan de reconstructie van de overval op Sjaak Groot. Een verzoek dat hij zelf deed. Zijn advocaat reageert.

Daarom is er in april door de advocaten van de Alkmaarder een verzoek bij de rechtbank ingediend om een reconstructie op locatie te doen. "Het alternatieve scenario is niet duidelijk geworden", zo zegt het Openbaar Ministerie nu. De verdachte heeft volgens justitie op meerdere momenten niet willen meewerken.

Zijn verklaring is dat hij wilde inbreken in de woning om een kluis te stelen, maar nog voor de schoten wegvlucht. Zijn handlangers maakten teveel lawaai, aldus M. Het onderzoeksteam van de politie stelt dat dit tijdtechnisch niet kan kloppen.

Het Oosteinde is hermetisch afgesloten afgelopen 29 augustus. Buren mogen niet eens naar buiten. In juni 2021 wordt in de straat, in zijn huis, Sjaak Groot door een groep inbrekers doodgeschoten.

Twee maanden lang is de politie bezig geweest met het treffen van veiligheidsmaatregelen, zo meldt het Openbaar Ministerie zojuist. "Enorme maatschappelijke kosten, een gênante vertoning en een klap in het gezicht van iedereen in Berkhout."

"Alle betrokkenen die vanuit de opsporing hieraan hebben meegewerkt zijn teleurgesteld over deze uitkomst. Nog afgezien van de enorme maatschappelijke kosten die gepaard gaan met een reconstructie van dit formaat, was dit een gênante vertoning en een klap in het gezicht van iedereen die die avond in Berkhout stond om de visualisering van dit door de verdediging geschetste scenario te faciliteren."

Ook is volgens het OM gebruik gemaakt van videowagens, een drone, hondengeleiders en extra handhavingscapaciteit. In een zitting vanmorgen in de rechtbank van Schiphol heeft de officier van justitie zich ook uitgesproken.

De politie en rechter kunnen hem die avond, volgens het OM, niet overtuigen. Tot frustratie van alle betrokkenen. "En groot gebied was afgezet, bewoners waren van tevoren geïnformeerd, de huidige bewoners hebben ingestemd, er was een pers-vak ingericht en er is een buslijn omgeleid", aldus justitie.

De advocaat van Dut M. Geertjan van Oosten reageert dat het een 'slordig en ongenuanceerd verhaal' is van het OM. Zijn cliënt zou wel hebben meegewerkt: vanuit de auto zou hij een aantal herinneringen met de onderzoeksleider hebben gedeeld.

"Het klopt dat hij de auto niet uit is geweest, maar m'n cliënt heeft wel degelijk zijn best gedaan om de zaken te verduidelijken. Hij zegt vanaf het begin al dat hij kriskras via struiken en bosjes is gelopen en ook heeft geschuild, maar niet meer precies wist hoe. Omdat het donker was en hij hier pas maanden later naar werd gevraagd. Het heeft uiteraard geen zin om een toneelstukje op te voeren - dat kan tegen hem worden gebruikt."

Geen herinneringen

Het verwijt van het OM is naar zijn mening onterecht. "Wij hebben om een reconstructie verzocht om te bezien of de herinneringen ter plekke weer boven kwamen. Helaas was dat niet het geval, maar naar mijn mening is overduidelijk geworden dat de tijdlijn van het Openbaar Ministerie niet kan kloppen en dat de verklaring van cliënt zeer plausibel is."

Dut M. is voor de reconstructie vanuit de gevangenis eerst naar een politiebureau vervoerd en over zijn gedrag daar zegt de advocaat: "Bij aanvang in het politiebureau waren er wat misverstanden, maar die zijn snel weer opgelost."

Justitie heeft in de rechtbank gevraagd om het voorarrest van zes verdachten weer met drie maanden te verlengen. Daarover beslissen de rechters later vandaag. Naar verwachting is de inhoudelijke behandeling over de Noord-Hollandse overvalbende in maart 2024.

NH was de avond van de reconstructie in Berkhout en heeft geen persvak gezien, zoals het OM beweert.