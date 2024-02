Je hebt de Pieter de Poepsteeg in Hoorn, Tussen Hel en Vagevuur, Vette Knol in Enkhuizen en Boenluif in Hoogwoud. Maar welke bijzondere namen zijn er nog meer? Wie verdient er een straatnaam vind jij? En hoe zit het eigenlijk met de historie van onze West-Friese straatnamen? Dat zoekt de West-Friese redactie voor je uit in een reeks aan verhalen die je kunt volgen via deze pagina.