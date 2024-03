Van Hennegat tot Hoerejacht: Esther leidt toeristen rond in Rare Straatnamenroute

Een mooi voorbeeld hiervan is Kreupeltje, zegt ze staand voor het straatnaambord. Ze wijst: "Hier was een klooster gevestigd, met daarin ook een ziekenhuis. Vandaar: Kreupeltje. Deze straat heet eigenlijk de Sint Antoniusstraat, naar de beschermheilige van de zieken. Maar de eigenwijze Enkhuizers bleven het maar Kreupeltje noemen. En dus is het zo gebleven."

Ook in de binnenstad - wéér een steegje dat amper opvalt: Hoerejacht. In de video legt ze uit hoe Horenjacht ooit is verbasterd tot Hoerejacht. "Of dit de trots van Enkhuizen is, weet ik niet. Maar een bijzondere naam is het natuurlijk wel. In heel Nederland is er niet één straatnaam die er op lijkt."