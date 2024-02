Wat is de meest bijzondere straatnaam van West-Friesland? En wie verdient er één?

Je hebt de Pieter de Poepsteeg in Hoorn, Tussen Hel en Vagevuur, Vette Knol in Enkhuizen en Boenluif in Hoogwoud. Maar wat is de meest bijzondere of grappige straatnaam van West-Friesland? En wie verdient het om een straat naar zich vernoemd te krijgen? Dat bepaal jij!

Wat is de meest bijzondere straatnaam van West-Friesland? - Foto: NH Media

West-Friesland kent duizenden straatnamen. Alleen in Hoorn zijn het er al 451, in Obdam 115. De West-Friese redactie gaat de komende weken op zoek naar de meest bijzondere of grappige straatnaam. Er daar hebben we jou, als lezer, bij nodig. Je kunt jouw meest bijzondere straatnaam gemakkelijk nomineren door onderstaand formulier in te vullen. Maar ook pleinen, stegen en hofjes mogen natuurlijk meedoen. Binnenkort maken we bekend welke wat de meest bijzondere naam van West-Friesland is. En wordt jouw inzending de winnaar? Dan maak jij kans op een echt straatnaambord.

Veel straten of openbare plekken danken hun naam aan een persoon. Zo is er een weg naar Adrie de Graaf vernoemd (A.C de Graafweg), kent Wervershoof de Vok Koomenweg, bestaat de Burgemeester Straathoflaan in Hensbroek en heeft Midwoud het Cor Druifplein. Stuk voor stuk historische figuren, die op verschillende vlakken veel hebben betekend voor de (lokale) maatschappij. Wie verdient er een straatnaam? Maar als jij het voor het zeggen hebt: wie verdient er dan een straatnaam, zodat diegene altijd herinnerd zal blijven worden? Is dat iemand die zich al jarenlang inzet voor anderen, iemand die iets bijzonders kan of doet, of iemand die je het gewoon gunt? We zijn benieuwd!