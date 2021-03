Van verzetsheld tot 'Reus van Lutjebroek': wat schuilt er achter straatnamen?

Wie was A.C. de Graaf? Wat is de voornaam van Gedeputeerde Laan? En wie was van Bleiswijk? We rijden dagelijks over de Westfriese wegen, maar naar wie zijn de bekende straten in onze regio vernoemd? Heette Vok Koomen echt Vok? En waarom wordt P.J. Jong 'de Reus van Lutjebroek' genoemd? Verslaggever Sander Huisman gaat op pad en weet meer over de personen achter de straatnamen.

Adriaan Cornelis is de naamgever van de bekende weg tussen Wognum en Verlaat, maar wat heeft die Adriaan gedaan dat hij daar met zijn naam op een bordje kwam te staan? Adrie de Graaf was verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog. Hoe hij precies aan zijn eind is gekomen is niet duidelijk. Volgens een rapport van de Duitse bezetter is hij neergeschoten toen hij wilde vluchten nadat hij was gearresteerd, maar getuigen stellen dat hij gewoon bruut van zijn fiets af is geschoten.

Voetbalclub De Zouaven in Grootebroek is vernoemd naar de Reus van Lutjebroek. En dat is niet de enige verwijzing naar Pieter Janszoon Jong in de omgeving; de doorgaande weg in Lutjebroek draagt ook zijn naam. Maar wie is hij? In 1867 sluit Jong zich aan bij de Pauselijke Zoeaven om een katholiek gebied in Italië te verdedigen. Als zijn munitie op is weet hij nog een dozijn aanvallers de kop in te slaan met de achterkant van zijn geweer. Maar ondanks dat, sterft hij zelf ook in die slag bij Montelibretti.

De 5 straten die Sander onderzoekt - Sander Huisman / WEEFF