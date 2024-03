Weinig vrouw op straat: wie zijn deze vrouwen achter West-Friese straatnamen?

Straten die naar een vrouw zijn vernoemd zijn schaars in West-Friesland. Van de straten die überhaupt naar een mens zijn vernoemd, is maar een klein deel naar een vrouw vernoemd. In de gemeente Opmeer gaat het bijvoorbeeld om 12 procent, blijkt uit een eerder raadsvoorstel. In de gemeente Hoorn om een kleine 17 procent. En in Koggenland is het helemaal lang zoeken naar een hofje of laan die naar een vrouw vernoemd is.