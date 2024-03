Irene Schoutenplein of Hero Stamstraat: wie verdient er volgens jou een straatnaam?

Wie verdient het om een straat, plein of plantsoen naar zich vernoemd te krijgen? Zodat diegene voor altijd herinnerd zal worden door de geleverde prestaties. De West-Friese redactie duikt deze weken in het thema 'straatnamen' en wil graag weten wie jij hiervoor zou nomineren.

Het Irene Schoutenplein of de Hero Stamstraat? - Foto: NH Media

Bij een officiële vernoeming buigt een gemeentelijke commissie zich over inzendingen en moet de vernoemde persoon minstens 10 jaar zijn overleden. Die regels laten wij even voor wat ze zijn: iedereen maakt kans. Nomineer jij iemand die zich al jarenlang inzet voor anderen, iemand die iets bijzonders doet of heeft gedaan, of iemand die je het gewoon gunt? We zijn benieuwd! Iemand nomineren gaat heel gemakkelijk door onderstaand formulier in te vullen.

Er zijn al heel wat suggesties binnengekomen. Zo zouden meerdere mensen graag zien dat olympisch kampioen Irene Schouten geëerd wordt. "Bijzonder mooie, inspirerende vrouw", zegt iemand over de schaatsster, die vorige week haar afscheid aankondigde. En er zijn meer mensen die gaan voor een Irene Schoutenplein. Een plek is ook al gevonden. "Mooi bij de Dekamarkt in Wervershoof!", zegt een ander. Feico de Leeuw en Jan van der Gracht Ook andere West-Friezen worden genoemd, bijvoorbeeld Feico de Leeuw ('heeft heel veel gedaan voor cultuur en muziek in Hoorn'), Eddy Boom ('zet zich al jaren in voor het comité 40/45 en zorgt dat er straatnamen komen voor oorlogsslachtoffers) en Jan van der Gracht ('voor zijn jarenlange onverzettelijke strijd tegen armoede in Hoorn'). En dan is er nog een nominatie voor Hero Stam, ook wel bekend als de 'godfather' van de Opperdoezer Ronde. "Een grote, vriendelijke échte Westfries! Hij heeft de Opperdoezer niet zachtjes ten onder laten gaan, maar het streekproducten helemaal op de kaart gezet. Zelfs de koningin heeft deze bijzondere goedlachse man ontmoet!", klinkt het enthousiast. Je kunt nog tot 8 maart iemand nomineren. Vlak daarna maken we de 'winnaar' bekend.

Wat is de meest bijzondere straatnaam van West-Friesland? Naast de vraag wie jij een straatnaam gunt, zijn we als West-Friese redactie ook op zoek naar de meest bijzondere straatnaam van West-Friesland. Je hebt de Pieter de Poepsteeg in Hoorn, Tussen Hel en Vagevuur, Vette Knol in Enkhuizen en Boenluif in Hoogwoud. Maar wat is de meest bijzondere of grappige straatnaam van West-Friesland? Dat bepaal jij! Stuur je inzending in en laat een korte motivatie achter.