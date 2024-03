Annie (95) op de bres voor veranderen straatnaam: "Hij heet Herman en niet H."

"Het was altijd Herman dit en Herman dat. Dus hij heet Herman Lansdaal en niet H. Lansdaal." Annie Lansdaag-Van Wijngaarden uit Hoorn kan er nog boos om worden. De 95-jarige weduwe van de oud-journalist kwam met succes in actie om de straatnaam te laten veranderen, die naar haar man is vernoemd.

Trots was ze en is ze nog steeds. De veertien straten in een wijk aan de Holenweg in Hoorn zijn in 2019 vernoemd naar personen die voor de kunst en cultuur van betekenis waren in de 20e eeuw. Waaronder Herman Lansdaal, de in 2003 overleden man van Annie, die werkzaam was als journalist.

Maar wat bleek bij oplevering: de voornamen van al die straten waren afgekort. Dus werd het Herman Lansdaalhof plots het H. Lansdaalhof. "Ik kon het niet uitstaan. Hij heet Herman en niet H. Mijn kleinzoon Wouter zei toen: 'maak er toch werk van'. Nou, dat hebben we gedaan."

Menselijk fout hersteld

Navraag bij Annemieke Oord - ambtelijk secretaris van de gemeente Hoorn - leert dat het ging om een menselijke fout. "Het college heeft het advies van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte overgenomen. In het proces naar het maken van de straatnaambordjes, is er iets fout gegaan. Blijkbaar heeft iemand gedacht: 'met de voornamen erbij wordt het wel erg lang.' Zo kon het gebeuren dat de naambordjes er zonder voornamen kwamen te hangen. Toen we erachter kwamen, zijn ze snel vervangen."

Dit tot grote vreugde van Annie. "Ik ben er blij mee. Ook voor de nabestaanden van de andere straten. Het is een mooi hofje, hoor. Het maakt mij trots. Wie zijn man wordt er nu vernoemd?"

Tekst gaat verder onder de foto.