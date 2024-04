Na drie keer Olympisch goud wint schaatskoningin Irene Schouten haar eigen straatnaambord

Drie Olympische gouden plakken, een rits aan wereldtitels en nu dus ook een 'eigen straatnaam'. Zelfs in haar vroege schaatspensioen is Schouten de concurrentie te snel af. En dus ging NH bij haar langs in Hoogkarspel om de winnares te verrassen met een eigen straatnaambord.

De West-Friese redactie dook de laatste tijd in de straatnamen en stelde twee vragen. Wat is de meest bijzondere straatnaam van West-Friesland en wie verdient volgens jou - even alle bestaande regels wegdenkend - een eigen straatnaam?

Eigen straatnaambord voor Irene Schouten

De vreemdste straatnaam werd unaniem gekozen: Hoerejacht in Enkhuizen. En al snel bleek Irene Schouten de publieksfavoriet bij de West-Friezen om vernoemd te worden in een nieuwe straat. Zij verzamelde de meeste stemmen en ontving vanochtend haar eigen straatnaambord. "Inspirerend voor de jeugd en een topsportvrouw", luidde één van de motivaties.

"Ik voel me vereerd. Een eigen straatnaam, dat kunnen niet veel mensen zeggen", lacht ze. "Ik ga even bedenken waar ik deze mooi kan neerzetten." Want een officiële straatnaam krijgt Schouten (nog) niet. Om daarvoor in aanmerking te komen moeten mensen onder meer eerst tien jaar zijn overleden, leden van het koningshuis uitgezonderd.

'Ik krijg nog steeds berichten'

Maar de waardering is er niet minder om. "Waarom mensen op mij gestemd hebben?", herhaalt ze de vraag. "Waarschijnlijk hebben ze mij veel zien schaatsen en hebben ze genoten op televisie. Nog steeds krijg ik berichten van mensen die het jammer vinden dat ik gestopt ben. Dat doet wel wat met mij, dus ik ben blij dat ik die mensen veel mooie momenten heb bezorgd."