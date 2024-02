Irene Schouten gehuldigd in kolkend Thialf: "Indrukwekkend en heel bijzonder"

Irene Schouten is vandaag grandioos gehuldigd voor haar imposante schaatscarrière. De schaatsster uit Hoogkarspel maakte vorige week bekend te stoppen met topschaatsen. De drievoudig olympisch kampioene werd daarom in de Friese schaatstempel in het zonnetje gezet.

Irene Schouten gehuldigd in Thialf - Foto: ANP VINCENT JANNINK

"Op jonge leeftijd had ik al de droom om de beste schaatsster te worden. Dat dit mocht uitkomen, daar ben ik erg dankbaar voor", vertelt Schouten tijdens de huldiging. "Toen ik in 2015 voor het eerst in een bomvol Thialf wereldkampioen werd op de massastart dacht ik: "Dit smaakt naar meer."

"Ik ben er stil van", aldus Schouten die overdonderd was door alle aandacht. "Dat mensen mij als rolmodel zien en ik mensen heb geïnspireerd, dat doet mij heel veel."

Irene Schouten met haar ouders ANP VINCENT JANNINK

Fans willen glimp opvangen van Schouten NH Nieuws / Michiel Baas

Irene Schouten tussen de tulpen op het podium ANP VINCENT JANNINK

Familie van Irene Schouten kijkt toe NH Nieuws / Michiel Baas

Thialf wacht geduldig op de huldiging van Irene Schouten Jos Kieftenburg

Voor volle tribunes werd ze in Heerenveen toegezongen, ontving ze mooie woorden en tijdens haar ereronde op de schaats werden haar duizenden tulpen toegeworpen. "Indrukwekkend en heel bijzonder, zeker met al die tulpen", zei ze na afloop van de afscheidsceremonie. "Ik heb de impact van mijn afscheid heel erg onderschat. Zoveel aandacht had ik niet durven dromen. In het dorp hing de vlag uit en ik kreeg veel bloemen en kaarten. Eigenlijk net als na de Olympische Spelen. Ik ben heel blij dat ik veel mensen heb kunnen vermaken." De huldiging van Irene Schouten is later terug te kijken op deze website.