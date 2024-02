De oranje Irene Schouten-sjaals gaan nog één keer mee in de bus

Voor de laatste keer pakten zo'n 30 supporters van Irene Schouten de oranje sjaal uit de kast om mee te nemen in de bus. Het eresaluut dat de Nederlandse schaatswereld zaterdagavond in een vol Thialf gaf aan de drievoudig Olympisch kampioen uit Hoogkarspel, betekende ook meteen het afscheid van het supportersgilde. "Ze is de koningin en ze blijft de koningin."

Op zaterdagochtend stapten 28 Irene-fans in Wervershoof in om naar Heerenveen af te reizen. Daar werd het NK Allround en NK Sprint verreden, maar het hoofdprogramma volgde voor de West-Friese afvaardiging pas na een dag vol schaatsafstanden. Ze kwamen voor de huldiging van hún favoriet, hún eigen Irene Schouten - die hen afgelopen week verraste door haar afscheid aan te kondigen.

Voor aanjager Jos Kieftenburg uit Wervershoof was het de 'zesde of zevende' keer dat hij een dergelijke rit met gelijkgestemden maakte. "Tijdens Nederlandse of Europese kampioenschappen, bijvoorbeeld. Dat zijn altijd heel gezellige dagen. Het is jammer dat dit de laatste keer is dat we naar Irene gaan. Het is ineens klaar, best gek. Iedereen had het in de bus over haar afscheid. En hoewel iedereen het erg jammer vindt, snapt iedereen het ook wel. Over het algemeen wordt het gezien als een wijs besluit. Ze verlangt naar andere dingen, dat valt te begrijpen."

'Irene is één van ons'

En dus werden de oranje sjaals met daarop de naam van de schaatskampioen nog één keer omgeknoopt. "Ze is de koningin en ze blijft de koningin", zegt Kieftenburg. "Natuurlijk zijn er genoeg andere schaatsers om te volgen, maar Irene is één van ons. Dat is toch anders."