Als Irene Schouten-superfan Petra aankomt op de Malediven, ontploft haar telefoon

Toen Petra (61) gisteren voet aan wal zette op de tropische eilandengroep, ontplofte haar telefoon direct. "De berichtjes bleven maar binnenstromen. Ik zette maar snel het geluid uit, want iedereen keek naar mij." Het breaking news over het stoppen van Schouten bereikte dus ook superfan Petra, die de schaatstopper uit Hoogkarspel ook persoonlijk kent. "Het kwam een beetje als donderslag bij heldere hemel. Ik vind het jammer, maar snap het ook wel. Ze verlangt naar een ander leven en heeft alles gewonnen wat er te winnen valt. Wat moet je dan nog?"

'Geweldig om mee te maken'

Als medewerkster van het tankstation in Wervershoof, kwam ze jaren geleden al in contact met de familie Schouten. "Haar moeder en broers kwamen er altijd tanken. En ik ben een schaatsgek, al sinds de tijd van Yvonne van Gennip, dus daar hadden we het vaak over. Zo is onze band beetje bij beetje gegroeid. Als je dan van schaatsen houdt en iemand kent die zó succesvol is, dan is dat geweldig om mee te maken."

Zwart is ook de motor achter het fanaccount van Schouten op Facebook, dan inmiddels 1.200 leden telt. Ze deelt er wedstrijdbeelden, interviews en foto's. Eigenlijk alles. "Iemand anders heeft het kanaal ooit opgezet, maar ik plaats er het meeste op. Omdat ik het leuk vind om te doen en de reacties altijd positief zijn. Een zwart gat? Ben je mal. Als ik echt niets meer weet te doen, kan ik altijd nog komen bollen pellen bij het familiebedrijf, zegt haar broer Simon altijd. Maar jammer dat ze stopt, is het natuurlijk wel."