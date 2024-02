Terug in de tijd: in het spoor van Irene Schouten tijdens Marathon Cup

Het einde van een tijdperk is aangebroken. IJskoningin Irene Schouten maakte maandag bekend te gaan stoppen als schaatsster. NH Sport volgde Schouten in het najaar van 2013 tijdens de Marathon Cup in Den Haag. Een mooie tijdcapsule van de destijds 21-jarige West-Fries met de kennis van nu.

Inmiddels is Irene Schouten niet meer weg te denken uit het collectieve geheugen. Hoe anders was dat in 2013. De 21-jarige West-Friezin behaalt tijdens de eerste drie Marathon Cups drie keer de eindzege. Reden genoeg voor NH Sport om met haar mee te reizen naar de Marathon Cup in Den Haag.

Zo bekend als Schouten op dit moment is, hoe anders is dat in 2013. Schouten heeft haar eerste Nederlandse titel op de massastart al behaald, maar op de lange afstand is er nog geen (inter)nationaal succes behaald.

De rest blijkt uiteindelijk geschiedenis; ze wordt één van de beste schaatssters die ons land heeft gekend. Drie gouden medailles op de Olympische Spelen in Beijing, 8 keer goud bij de WK afstanden, vijf gouden plakken op de EK afstanden en eenmaal wereldkampioen allround staan op haar palmares.

Verklaring Irene Schouten

"Na mijn succesvolle Olympische Spelen en vele wereldtitels kan ik terugkijken op een supermooie en geslaagde carrière", schreef Schouten maandag in een verklaring. "Ik heb bereikt wat ik wilde. Alleen het winnen van de Elfstedentocht ontbreekt nog op mijn lijst. Ik realiseer me ook dat er een leven is naast de topsport. Daar kijk ik ook echt naar uit. De afgelopen tijd heb ik goed nagedacht en besloten dat dit mijn laatste seizoen zou worden. Nu het besluit genomen is, voelt het goed om dit direct te delen."

Bekijk bovenstaande reportage voor een mooie tijdcapsule van Irene Schouten.