Schaatskoningin van Peking voltooit sprookje: Irene Schouten óók de beste op massastart

De halve finale op de massastart kwam Schouten gemakkelijk door. Zonder al te veel energie te verspillen eindigde ze daarin als vierde en won ze een tussensprint. In de finale moest Schouten in een zenuwslopende slotfase afrekenen met Ivanie Blondin. In de laatste meters kwam ze voorbij de Canadese en greep ze de overwinning.

Met haar gouden medaille is Schouten de meest succesvolle Nederlandse Olympische sporter op één editie van de Winterspelen. Yvonne van Gennip presteerde het in 1988 om in Calgary drie keer goud te winnen en Ard Schenk deed hetzelfde in 1972. Schouten doet daar nog een schepje bovenop met drie keer goud en één keer brons.

Eerder won Schouten goud op de 3.000 meter en de 5.000 meter. Op de ploegenachtervolging moest de Noord-Hollandse genoegen nemen met het brons.