Ongenaakbare Irene Schouten zegeviert in Enschede, een paar uur na winst 3000 meter

Slechts enkele uren na haar winst op de 3000 meter bij de wereldbekerkwalificatie stond Irene Schouten alweer op het ijs. Ze deed namelijk mee aan de tweede wedstrijd van de Marathon Cup. Dat was geen slechte keus van de schaatsster uit Hoogkarspel, want in Enschede bleek ze opnieuw de beste na tachtig rondjes.

Irene Schouten (vooraan in het oranje) won vandaag opnieuw in de Marathon Cup - Twitter Ralph Blijlevens

Het podium bestond verder uit Ineke Dedden (tweede) en Maaike Verweij (derde). In vergelijking met de eerste Marathon Cup op de Jaap Edenbaan in Amsterdam was het verschil kleiner. Het onderscheid tussen Schouten en Dedden was minimaal (45:48.270 om 45:48.732). Door de overwinning staat de West-Friezin bovenaan in het algemeen klassement met 108 punten. Verweij is tweede met 84 punten. De schaatsster uit Hoogkarspel komt morgen nog in actie op de 3000 meter en de massastart bij de kwalificatie voor de wereldbeker. Tekst gaat verder onder de tweet. Bekijk hieronder de finish van Schouten:

Geen nieuwe stunt Dé verrassing van vorige week was de zege van Jeroen Janissen bij de openingswedstrijd van de Marathon Cup. De 25-jarige Haarlemmer kon vandaag niet stunten en kwam als achtste over de finish. De wedstrijd werd gewonnen door de Belg Bart Swings. Janissen is gezakt naar de tweede plaats van het algemeen klassement, zijn plek is overgenomen door Swings. Janissen schaatst morgen in Heerenveen de massastart.