Irene Schouten maakt favorietenrol waar, terwijl Merel Conijn verrast op 3000 meter

De zure nasmaak van gisteravond heeft Irene Schouten vandaag weggespoeld. De schaatsster uit Hoogkarspel was, zoals verwacht, de beste op de 3000 meter. Verrassender was het wereldbekerticket voor Merel Conijn uit Edam. Zij werd vijfde op deze afstand. Er was ook succes voor Jordy van Workum. De schaatser uit Hoorn pakte het laatste startbewijs op de 1500 meter.

Op de tweede dag van de wereldbekerkwalificatie kwam Schouten als achtste paar in actie. Haar tegenstander was Antoinette Rijpma-de Jong en de West-Friezin begon wat langzamer. Tot het einde bleef ze Rijpma-de Jong goed bij en sloeg in de laatste 400 meter toe. Ze noteerde de beste tijd (3:59,21). De schaatsster moest nog twee ritten overleven, maar haar winst kwam niet meer in gevaar.

Conijn hoefde van haar nieuwe coach Jac Orie zich niet te plaatsen voor de wereldbeker op deze afstand. Door een corona-besmetting kende ze namelijk geen ideale voorbereiding. Desondanks ging ze van start en verraste met de vijfde tijd. Dat gaf recht op het laatste startbewijs voor de wereldbekerwedstrijden in Stavanger en Heerenveen.

